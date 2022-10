LIVESTREAM: Volodymyr Zelenskyj er en brikke i en svært solid sosiale medier-strategi fra Ukraina.

Krigen på nettet: − Ukrainerne har et overtak

– Ukrainerne har et klart overtak i kampen om narrativet, sier forsker i cybersikkerhet.

Da det ukrainske forsvarsdepartementet skulle takke Storbritannia for den militære hjelpen de har gitt, skjedde det gjennom en twitter-video der Shakespeare, David Bowie og Lewis Hamilton var klippet sammen med britiske stridsvogner i bruk på slagmarken, akkompagnert av musikk fra The Clash og Gustav Holst.

Likeledes ble Frankrikes president Macrons beslutning om å sende våpen til Ukraina besvart med en video som slo fast at «romantiske gester kan være så mangt», der roser, sjokolade og en dampende het fransk visesang var satt sammen med klipp av franske våpen i bruk. Videoen ble omtalt av blant andre BBC.

Selv om krigen på bakken har vært tung og krevende for Ukraina, finnes det én arena der ukrainerne har fremstått ganske suveren helt siden starten av krigen for åtte måneder siden: Sosiale medier.

Ukrainerne vet hva de driver med, og de er veldig flinke, sier seniorforsker Niels Nagelhus Schia, som leder NUPIs forskningsgruppe på Sikkerhet og Forsvar.

– Ukraina har lyktes gjennom sin kommunikasjon på sosiale plattformer i å profilere seg som et moderne og vestlig land, mens Russland fremstår som det motsatte: Mens Zelenskyj sender direktevideo av seg selv i slagmarken, blokkerer Russland sosiale medier og Putin sitter fjernt fra folk bak et stort bord. Det bidrar til å samle støtte til Ukraina internt, men også globalt, forteller forsker Schia til VG.

FORSKER: Niels Nagelhus Schia leder NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet og har den ukrainske sosiale media-strømmen.

Millionavtaler på Twitter

Ukrainas digitaliseringsminister, 31 år gamle Mykhajlo Fedorov, har aldri kjent en verden uten internett. Den unge ministeren er en sentral brikke i landets omdømmearbeid, forteller forsker Niels Nagelhus Schia.

– Da han ville sikre landet et internett som var mer robust mot angrep, kontaktet han enkelt og greit Elon Musk med et twittermelding og ba om Starlink-satellitter, forklarer Schia.

Dermed ble en avtale, som Musk har anslått er verdt 400 millioner dollar over det kommende året, inngått i løpet av noen dager, foran hele verdens øyne.

– Ukraina har vært gode til å få big tech med på laget, og big tech og Ukraina har hatt gjensidig nytteverdi av hverandre, forteller Schia.

Forskeren beskriver at sosiale medier slet med ryktet etter den arabiske våren, da de skuffet mange og ble et verktøy for autoritære regimer. Senere bidro hverken Brexit eller valget i USA å rette opp det inntrykket.

– Under krigen i Ukraina har vi derimot sett at ukrainerne bruker det for å bringe folk sammen. Timingen har vært god for big tech å komme på banen, forklarer Nupi-forskeren til VG.

TALTE TIL STORTINGET: Volodymyr Zelenskyj var med på videolink og snakket til det norske folk den 30.mars.

– Historien livestreames

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er en viktig brikke i Ukrainas kamp for verdens oppmerksomhet. Presidenten, som har bakgrunn som skuespiller og komiker, er kjent som en sterk formidler som alltid tilpasser sine taler til det aktuelle publikum.

Da Zelenskyj snakket til det norske Stortinget trakk han paralleller mellom ukrainsk og norsk historie, og nevnte både frigjøringen av okkupert land og 17. mai-toget i talen.

«Det treffer oss midt i hjertet», skrev VG på lederplass.

Zelenskyj er en mann som utvilsomt mestrer moderne kommunikasjonsformer, mener seniorforsker på digitalisering og cybersikkerhet Niels Nagelhus Schia.

Han sier sosiale medier aldri har spilt en så stor rolle i en krig før, som denne.

– Man pleide å si at «historien blir skrevet av seierherrene», men realiteten i 2022 er at historien livestreames. Det skjer nå – underveis, gjennom videoer tatt fra fronten og presidenten som taler til befolkningen. Da spiller det stor rolle hvem som mestrer kunsten å treffe folk.