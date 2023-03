I FELT: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen i utkanten av Kyiv.

Forsvarssjefen advarer Putin: − Det vil ende dårlig

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er imponert over forsvarsviljen han nå med egne øye har sett i Ukraina. Han advarer Putin-regimet om hva som vil skje om ikke krigen avsluttes.

Kristoffersen besøker Ukraina sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram, og har fredag vært i den ukrainske hovedstaden Kyiv.

– Det som har gjort sterkest inntrykk er at president Vladimir Putin må avslutte denne krigen. Det er han som startet den, og han som må innse at hvis krigen ikke avsluttes, så vil det ende dårlig for Russland, sier Kristoffersen til VG.

På telefon fra Ukraina er forsvarssjefen tydelig på tre ting:

Ukraina klarer å holde sitt eget terreng og vil kunne fortsette å stå imot den russiske invasjonen.

Vestlige våpenleveranser når frem, og vil kunne bringe Ukraina på offensiven i tiden som kommer.

Russland må fortsatt ikke undervurderes.

I KYIV: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og den ukrainske viseforsvarsministeren Volodymyr Havrylov.

– Jeg er imponert og betrygget over den innsatsen jeg ser fra det ukrainske militæret. Det er tydelig at våpenleveransene når frem, og blir brukt på en god måte, sier Kristoffersen.

Gram og Kristoffersen møtte blant annet den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Den norske delegasjonen har også hatt møter med den ukrainske forsvarsledelsen og med den ukrainske etterretningen.

– Ukrainerne har god innsikt i den russiske kapasiteten. Det er veldig viktig at Vesten fortsetter å hjelpe Ukraina. Som jeg har sagt flere ganger, vi må ikke undervurdere Russland, sier Kristoffersen.

Les også Forsvarssjefen til VG: – Russerne må ikke undervurderes Norske våpenlagre tømmes gjennom støtten til Ukraina. Samtidig truer Putin-regimet med atomkrig.

Regjeringen opplyser i en pressemelding at Norge vil donere luftvern til Ukraina.

– Uten luftvern hadde krigen utspilt seg veldig annerledes. Da kunne Russland angrepet med krigsfly og helikoptre i tillegg til missiler, sier Kristoffersen.

– Under angrepet mot Ukraina denne ukene benyttet Russland en ny type, hypersoniske missiler, som ikke kan stoppes med luftvern. Skaper det bekymring?

– Man vet ikke hvor mange slike missiler Russland har. Det man vet sikkert er at de bruker opp sine lagre av missiler raskere enn de klarer å produsere nye.

Kristoffersen advarer mot at land som Iran og Nord-Korea kan sende nye missiler til Russland.

– Det må man jobbe for å forhindre.

MØTTE PRESIDENTEN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Norge skal i samarbeid med USA donere to komplette NASAMS-ildenheter, et norskutviklet luftvern.

– For Ukraina er mer luftvern en svært viktig prioritering, sier Gram.

– Men Norge trenger jo selv mer luftvern, kan vi gi det bort i en slik situasjon?

– Det er helt riktig at vi trenger mer luftvern selv, og det er en prioritet for oss å styrke oss der. Så det er en krevende avveining mellom egen beskyttelse og støtte til Ukraina, sier forsvarsministeren.

– Men å stoppe Putin i Ukraina er også med på å styrke vår beskyttelse, legger han til.

Les også Forsvarsministeren og forsvarssjefen er i Kyiv – lovet mer luftvern Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen besøker krigsherjede Kyiv.

Av sikkerhetshensyn ble reisen holdt hemmelig frem til Zelenskyj bekreftet besøket. VG er blitt oppdatert om innholdet underveis.

Dagen begynte med at den ukrainske viseforsvarsministeren Volodymyr Havrylov viste Gram og Kristoffersen monumenter laget av ødelagte russiske stridsvogner.

– Det gjorde sterkt inntrykk og se hvilke enorme ødeleggelser krigen har hatt på sivile, men også på materiell og soldater for begge sider. Russerne har påført seg store tap, bemerker Kristoffersen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, den ukrainske viseforsvarsministeren Volodymyr Havrylov og Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

De fikk også se en vegg til ære for falne ukrainske soldater. Hundrevis av portretter av menn og kvinner drept i kampen mot den russiske invasjonen.

– Den veggen gjorde sterkt inntrykk. Det var bilder av frivillige, unge soldater som har ofret sine liv i kampen mot Russland, helt tilbake til 2014, sier forsvarsminister Gram.

Delegasjonen besøkte også de hardt rammede forstedene til Kyiv, Irpin og Butsja.

– Det var store skader på sivile områder. Når man samtidig vet at her ble det begått grusomme krigsforbrytelser, så går det ekstra inn på deg, sier Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram får se bilder av falne soldater i Kyiv.

Kyiv, og en rekke andre ukrainske byer ble natt til torsdag rammet av russiske missilangrep.

Russland hevdet torsdag at angrepene var en «massiv gjengjeldelse» for et påstått ukrainsk terror inne i Russland. Men den forklaringen avfeies som en russisk provokasjon av Ukraina.

Zelenskyj har takket for besøket på Telegram:

– Norge har vært støttende for Ukraina siden krigen brøt ut og har gjort mye for at våre soldater har kunnet stille sterkt på slagmarken. Det setter vi pris på, skriver Zelenskyj.

– Jeg takker regjeringen, Stortinget og hele Norge for deres omfattende bistand til Ukraina og vårt folk.