Dmytro Kotsyubaylo fotografert ved et pansret militærkjøretøy i Kharkiv-regionen i september 2022. På kjøretøyet står hans kallenavn, «da Vinci».

Ukrainsk krigshelt drept i kamp med russerne

President Volodymyr Zelenskyj bekrefter at en 27-årig ukrainsk krigshelt - med dekknavnet «da Vinci» - tirsdag ble drept i kampene ved byen Bakhmut.

Dmytro Kotsyubaylo ble av Zelenskyj æret med den prestisjefylte ordenen «Ukrainas helt» for sin krigsinnsats i november 2021.

Nå forteller presidenten om Kotzjybaylos bortgang på Telegram.

– Han døde i kamp for Ukraina, fastslår Zelenskyj.

Ifølge amerikanske Forbes var han ledende offiser i den frivillige bataljonen «Pravyj sektor», og sluttet seg aldri til Ukrainas regulære væpnede styrker.

Også Zelenskyj omtaler ham som «frivillig».

– Siden 2014 har han forsvart vår uavhengighet og vårt folks verdighet. En av de yngste heltene i Ukraina, sier presidenten.

– I mer enn ni år har ukrainske helter kjempet for Ukrainas fremtid i harde kamper for landet, fortsetter Zelenskyj - og omtaler dette som en «bragd».

Den ukrainske politikeren Oleksiy Gonsjarenko omtaler Kotsyubaylo slik:

Kotsyubaylo sluttet seg til «Pravyj sektor» som 18-åring i 2014. Organisasjonen blir omtalt som høyreorientert og nasjonalistisk, blant annet i Wikipedia. I Russland er den stemplet som «ekstremistisk» og forbudt.

I 2022 sto han på «30 under 30»-listen til Forbes’ ukrainske utgave.

Da Zelenskyj utnevnte ham til «Ukrainas helt», ble det grunngitt med «personlig mot vist i forsvaret av Ukrainas suverenitet og territorielle integritet». Han var den første frivillige som fikk denne ordenen, skriver nyhetsbyrået Unian.

– Jeg skjønner fortsatt ikke at jeg har fått en slik utmerkelse, sa han i et intervju med Unian noen uker senere.

– Det er også en ære til de soldatene som har kjempet sammen med meg disse åtte årene.

Krigen i Ukraina har pågått siden 2014 da Russland først annekterte Krim. I 2022 ble dette utvidet til en fullskala invasjon der russerne først prøvde å ta Ukrainas hovedstad Kyiv og styrte president Zelenskyj. Høsten 2022 annekterte Russland ytterligere fire ukrainske områder.

I intervjuet i desember 2021 sier Kotsyubaylo at han tror Russland vil nøye seg med å krige i Luhansk- og Donetsk-regionene. Han tok altså feil.

Kotsyubaylos død får stor oppmerksomhet i russiske media. Han blir i enkelte media fremstilt som bevis på at Russland trenger å «avnazifisere» Ukraina.

– En av de mest avskyelige nasjonalistene i «Pravyj sektor» er tilintetgjort, skriver Moskovskij Komsomolets - og hevder at Kotsyubaylo har kommet med «blodtørstige uttalelser» og han var leder for en «nazistisk avdeling».

PS: FNs menneskerettssjef Volker Turk uttalte tirsdag at krigen har ført til tap og ødeleggelser «i et sjokkerende omfang» og fastslo at «ukraineres rettigheter vil være skadelidende i flere generasjoner».