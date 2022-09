ALVOR: Ukraina har Norges fulle støtte, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er på FNs generalforsamling i New York denne uken.

Støre: Putins opptrapping betyr mer lidelse for ukrainere og russere

– Det er svært alvorlig at Russland nå varsler mobilisering av reservestyrker, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse til VG.

– Denne opptrappingen av krigen vil medføre mer lidelse for både ukrainere og russere. Jeg gjentar vår sterke oppfordring til Russland om å avslutte krigen. Ukraina har Norges fulle støtte, sier Støre.

I en TV-sendt tale onsdag morgen har den russiske presidenten beordret delvis mobilisering av reservestyrker.

Ifølge forsvarsministeren vil det gi 300.000 nye soldater til krigen i Ukraina.

Støre er i New York, hvor han torsdag skal sitte på Norges plass i FNs sikkerhetsråd.

Nedgang og splittelse

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt er på FNs høynivå-uke i New York nå. Hun sier at dette er en alvorlig opptrapping fra russisk side som bare vil lede til ytterligere eskalering og mer ødeleggelse.

– Vi er på vei inn i en krevende vinter. Putin har som mål å skape politisk splittelse og økonomisk nedgang i Europa. Han skal ikke lykkes med det. Den europeiske og allierte responsen på angrepskrigen er kraftfull, og samarbeidet er på mange områder styrket. Ukraina vil trenge bistand i mange år fremover, og Norge vil bidra med omfattende og langsiktig støtte, skriver utenriksministeren i en uttalelse til VG.

– Desperat

Venstre-leder Guri Melby sier at mobiliseringen som president Putin beordret onsdag morgen, er «et tydelig tegn på en desperat diktator».

– Putin har eskalert konflikten med sin mobilisering, det er et tydelig tegn på en desperat diktator vi ser nå, skriver Melby i en epost til VG.

REAGERER: Venstre-leder Guri Melby ber vestlige ledere om å trappe opp våpenhjelpen til Ukraina ytterligere, etter varsel om delvis mobilisering i Russland.

Ikke være sist i klassen

– Ukraina må få den våpenstøtten de trenger for å slå tilbake mot det imperialistiske og autoritære regimet til Putin, uttaler Venstre-lederen.

Melby skriver at hun forventer at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er enig med de vestlige ledere som nå tar til orde for mer våpenstøtte til Ukraina.

– Regjeringen kan ikke være seinest i klassen nå igjen, vi må stå opp for fred og frihet i Europa, uttaler Venstre-lederen.

Hun reagerer også på at ledere som Russland har satt inn i flere okkuperte områder i Ukraina, har utlyst folkeavstemninger om å bli en del av Russland, og at avstemningene vil finne sted allerede denne uken:

– Tiden der Russland kan annektere territorium gjennom falske folkeavstemninger er forbi. Resten av verden ser rett gjennom dette spillet. Vesten må umiddelbart trappe opp støtten til Ukraina. Vi må være på vakt nå, sier Guri Melby.