STØTTER PROTEST: Stortingspresident Masud Gharahkhani

Masud Gharahkhani: − Skulle bare mangle at en stortingspresident ikke bruker stemmen sin

Stortingspresident Masud Gharahkhani synes det iranske regimet burde bruke tiden på å høre på sitt eget folk – i stedet for ham selv.

Mandag er det ti dager siden kurdiske Mahsa Amini (22) døde i det iranske politiets varetekt og utløste demonstrasjonsbølger over hele landet.

Stortingspresident Masud Gharahkhani er selv fra Iran og har reagert kraftig på dødsfallet i sosiale medier. Han har delt flere bilder og videoer fra demonstrasjonene og vist sin støtte for iranere med teksten «Vær deres stemme».

Info Hva skjer i Iran? Kurdiske Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september av skadene hun fikk da hun ble arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab. Saken er en av de siste i en rekke rapporter om brutalitet mot kvinner av iranske myndigheter.

Tusenvis av iranere har de siste dagene tatt til gatene i minst 40 byer over hele landet for å demonstrere mot vold og diskriminering av kvinner og obligatorisk bruk av hijab. De roper blant annet «død over diktatoren».

Iranske myndigheter har i praksis stengt internett for å hindre fri informasjonsflyt.

Minst 41 personer har mistet livet i demonstrasjonene, ifølge offisielle tall. Men det reelle dødstallet fryktes å være høyere. Vis mer

Stortingspresidentens meldinger på sosiale medier har vakt kraftige reaksjoner i Iran:

Norges ambassadør Sigvald Hauge ble lørdag kalt inn på teppet til det iranske utenriksdepartementet for å svare om Gharahkhanis støtte til demonstrantene på Twitter.

– Jeg viser hvor jeg står og jeg kommer til å fortsette å gi dem en stemme. Men i stedet for å bruke tid på meg, burde de høre på de iranske stemmene, sier Gharahkhani.

Gharahkhani forteller at videoen der han viser sin støtte til demonstrantene på persisk raskt gikk viralt:

Han forteller at han har fått mange tilbakemeldinger fra folk som setter pris på solidariteten. Gharahkhani blir tydelig rørt når han snakker om meldingene han har fått fra folk i Iran:

– Det er tøft hver gang jeg leser de meldingene og takknemligheten for støtten ...

Men Gharahkhani mottar også bilder og videoer fra det brutale demonstrantene opplever.

– Det er de bildene og videoene som gjør inntrykk på en hel verden, som regimet ikke klarer å hindre. Det er det demonstrantene ønsker – at verden viser solidaritet og støtte og ser det de kjemper for.

– Jeg har sagt det før: Hadde ikke foreldrene mine tatt det valget og flyktet, ville jeg kanskje vært en av dem. Det skulle bare mangle at en stortingspresident ikke bruker stemmen sin.

Demonstranter klipper av seg håret i protest:

– Kommer aldri til å slutte

For svar på nøyaktig hva iranske myndigheter reagerte på, henviser han til Utenriksdepartementet (UD).

– Men det er mer provoserende at du har delt en video på persisk?

– Selvfølgelig. Det gjør et inntrykk når jeg sitter som stortingspresident i et av verdens fremste demokratier og sier at de samme rettighetene skal gjelde for de unge menneskene som kjemper for det i fødelandet mitt, og videoen blir sett av millioner på kort tid, sier Gharahkhani.

– Hva synes du om at Norges ambassadør i Iran kalles inn på teppet for din kritikk?

– Det som er helt klart: Jeg kommer aldri til å slutte å kjempe for demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. En stortingspresident skal ikke drive med partipolitikk, men dette er universelle verdier som vi som et land står sammen om politisk.

RØRT: Gharahkhani blir rørt til tårer når han snakker om takknemligheten han har mottatt for å vise sin støtte. Bildet er fra februar i år.

Mener alle land bør reagere

– Hva betyr det som foregår i Iran for deg?

– Det er jo som jeg har sagt: Når du er født i et land preget av krig og ekstremisme, og ender opp med å bli stortingspresident i Norge, da står du alltid opp for demokrati, likestilling og frihet, i Norge og i verden. Iran er det landet jeg er født i, og jeg har vært heldig og takknemlig for at Norge er mitt land. Det de unge kjemper for i Iran nå, er den samme friheten som vi har i vårt land, sier Gharahkhani.

– Unge mennesker blir drept for å kreve det vi har i Norge. Derfor er det viktig å vise solidaritet, og det skal jeg fortsette med.

– Synes du vestligere politikere er tydelige nok?

– På Twitter har emneknagger om Iran 85 millioner meldinger. Det sier noe om omfanget av det som skjer nå. Jeg registrerer at flere og flere ledere internasjonalt nå sier ifra, sier Gharahkhani.

Han understreker at det ikke er snakk om en liten protest, men at det er demonstrasjoner i hele Iran.

– Og det er flere og flere som slutter seg til det. Folket er lei, sier han og fortsetter:

– Det som er skummelt, brutalt og viktig å få frem: Myndighetene har stengt internett og sender moralpolitiet på mennesker som krever elementære rettigheter. Det bør alle land reagere på.

Demonstranter har kastet av seg og tent på hijaber i protestene i Iran:

Likestillingskamp

Gharahkhani mener at politikere, uavhengig av bakgrunn, bør kjempe for demokratiske verdier.

– Flere kritiserer at politikerne var raskt ute med å støtte Ukraina, men ikke like raske med å støtte iranere.

– Det er selvfølgelig slik at Ukraina er i vårt nærområde, det kommer tettere på, sier Gharahkhani.

Han understreker at demonstrasjonene i Iran også er en likestillingskamp, med unge kvinner som leder an.

– Irans nærmeste allierte er jo Putin. Iran har valgt å bistå Russland i krigen mot Ukraina med droner. Det er litt med hva slags land dette er og hvilke verdier de står for, sier han.