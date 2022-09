FLERE DREPTE: Skadde blir ført ut av skolebygningen hvor minst 15 skal være drept og 24 skadet.

AFP: 15 drept etter skoleskyting i Russland

En bevæpnet mann avfyrte mandag flere skudd på en skole i Izhevsk i Russland. Politiet bekrefter at gjerningsmannen har tatt sitt eget liv.

Russiske myndigheter opplyser ifølge AFP at 15 personer er blitt drept i skoleskytingen.

Elleve av de drepte skal være blant, skriver nyhetsbyrået. Tidligere er det meldt at to lærere og to sikkerhetsvakter er blant de drepte.

Mandag ettermiddag melder myndighetene om 24 skadede.

Politiet jobber fortsatt med å bekrefte antall drepte og skadede.

Politiet bekrefter at gjerningsmannen har tatt sitt eget liv. Ifølge guvernøren i Izhevsk er gjerningsmannen ikke identifisert.

- Angriperen begikk selvmord. Han hadde på seg en svart t-skjorte med nazisymboler og en balaklava. Han hadde ikke på seg noen dokumenter. Vi jobber med å få finne identiteten, hevder etterforskningskomiteen overfor RIA.

Ifølge lederen for etterforskningskomiteen, Aleksandr Bastyrkin, skal ledelsen i Moskva lede etterforskningen.

Russlands president Vladimir Putin fordømte mandag skoleskytingen og omtalte den som et umenneskelig terrorangrep.

Søkte dekning i klasserom

Ifølge Telegram-kanalen 112 startet skytingen mens undervisningen pågikk.

Videoer publisert i sosiale medier viser kaotiske scener av elever som har søkt dekning i klasserom og barn som blir evakuert og løper i skolegangene.

Nødetatene er massivt til stede utenfor skolen. En video fra utsiden av skolen viser brannmenn og sivile bære ut en skadet person.

Ifølge presidenten i republikken Udmurtia skjedde det ved skole nr. 88 i Izjevsk. Det er allerede klart at vakten ved skolen ble drept. Blant ofrene er barn, sier Aleksandr Betsjalov ifølge Meduza.

Izhevsk ligger omkring 1500 kilometer øst for Moskva. Byen er mest kjent som Kalasjnikovs hjemby – våpenprodusenten har både fabrikk og hovedkontorer i byen.

Like før klokken 10.30 viser flere videoer skadede komme ut av skolebygningen.

Skyting på vervekontor

Tidligere mandag morgen var det en skyteepisode på et vervekontor i den russiske byen Ust-Ilimsk. Lederen for kontoret er kritisk skadet, ifølge guvernøren i Irkutsk fylke, Igor Kobzev, melder Meduza.

En video fra senteret viser en person som avfyrer skudd, og flere menn som prøver å komme seg i sikkerhet. Den viser også at en person blir pågrepet.

Ifølge Meduza er det en 25-åring fra området som sto bak skytingen.

Skytingen i Irkutsk kommer i tillegg til at det har vært sabotasjeaksjoner mot en rekke slike vervekontorer de siste dagene.