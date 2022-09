HENVENDTE SEG TIL RUSSERNE: President Zelenskyj talte torsdag kveld.

Zelenskyj hevder Russland vil mobilisere opptil en million

Den ukrainske presidenten sier vanlige russere må protestere mot Putin-regimet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den ukrainske presidenten oppfordrer alle russere til å protestere mot Putin-regimet dersom de ikke ønsker å miste flere soldater i krigen med Ukraina. Det sier han i en tale til folket ifølge Ukrainske Pravda.

Det har vært protester i både Moskva og St. Petersburg etter Vladimir Putins beslutning om delvis mobilisering av befolkningen i krigen mot Ukraina.

– Protestene var ikke store, men det fant sted i det minste. Og de fortsetter. Dette er et tegn på motstand mot den russiske regjeringen, sier Zelenskyj.

– Nå er det på tide å velge. For menn i Russland så er dette et valg mellom liv og død, å ende opp som krøpling eller å ha helsen i behold. For kvinner er det valget mellom å miste ektemenn, sønner, og barnebarn for alltid og forsøke å stoppe dem fra krig, død og fra denne ene personen, sier han og referer til Putin.

Zelenskyj, som holdt deler av talen på russisk, hevder det russiske regimet planlegger å mobilisere langt flere enn de 300.000 som forsvarsminister Sjojgu nevnte tidligere i uken. Zelenskyj mener myndighetene vil ta inn en million.

– De vil mobilisere alle vilkårlig. Ikke bare reservestyrkene. De vil skremme hver mann i landet slik at de vil være reddere for å ikke stille opp enn for å dø i krigen.

Han sier minst 55.000 russiske soldater har mistet livet i krigens første seks måneder.

– Vil dere ha flere? Ikke det? Så, gå ut og protestere. Vis motstand. Løp, eller overgi dere til ukrainsk fangenskap.

Tidligere torsdag skrev VG om en YouTube-kanal som ringte to av Putins nærmeste medarbeidere, som begge sa nei til å møte til mobilisering.

Zelenskyj henvendte seg i talen direkte til russiske mødre med samme tematikk.

– Russiske mødre! Ikke vær i tvil om at barna til deres toppledere ikke blir sendt ut for å slåss. De som tar beslutningene i landet beskytter barna sine. Samtidig bryr de seg ikke engang om å begrave deres barn.