SKOLETUR: Elevene i Louisiana fikk en litt annen dag enn de hadde sett for seg.

USA: 2100 skoleelever skulle på karrieredag – ble sendt til konservativ kirke

Jentene ble fortalt at de skulle tilgi voldsmennene hvis de ble utsatt for seksuell overgrep. Guttene ble invitert til push up-konkurranse.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sinte foreldre og LHBT+-aktivister reagerer med avsky etter at videregåendeelever i delstaten Louisiana ble «villedet» til å delta på et arrangement de trodde var karrieredag for skoleelever.

The Guardian melder at over 2100 elever ble sendt med skolebusser til en lokal kirke ved navnet «Living Faith Christian Center» i forrige uke.

Elevene ble lovet karriereråd, leker, konkurranser, hedersgjest og gratis mat.

På papiret het arrangementet «Day of Hope». Nå skriver amerikanske medier at flere elever opplevde dagen som alt annet enn håpefull.

Mener elever ble traumatisert

Flere av foreldrene, som underskrev invitasjonen for barna sine, trodde at arrangementet var en høyere utdanning- og karrieremesse.

Men selv om det skal ha vært college-representanter til stede, var fokuset på noe helt annet, forteller noen av elevene.

Da skoleelevene ankom kirken, ble jentene og guttene adskilt, skriver The Daily Beast. Elevene skal ha blitt tvunget til å registrere seg for å stemme, i bytte mot det som skulle være gratis mat.

Amerikanske medier melder også at elevene måtte høre på foredrag om voldtekt, selvmord og avholdenhet.

Ifølge nettavisen skal en lærer ha skrevet på Facebook at en elev, som er transperson, ble mobbet av jevnaldrende i kirken, mens andre fikk vann helt over seg.

Jentene skal ha blitt rådet om å tilgi voldtektsmenn. Mens guttene ble tatt ut til å delta i fysiske og «mannlige» aktiviteter med pengepremier. Blant annet en push up-konkurranse.

The Advocate skriver at unge kvinnelige skoleelever gråt på toalettet på grunn av temaene, som ble diskutert i salen, ble for overveldende.

Sinte foreldre og lærere klager

Nå har Facebook-siden til det offentlige skoledistriktet East Baton Rouge delt et innlegg hvor de roser arrangementet.

I innlegget skriver de at «Day of Hope» var utrolig, og at de er beæret over tilbakemeldingene fra noen av studentene og foreldrene. De takker også arrangøren, som var den kristne ideelle organisasjonen 29:11 Mentoring Program.

Men i kommentarfeltet surrer det en annen stemning.

– Jeg underskrev en tillatelsesseddel for en høyskole- og karrieredag. Det jeg fikk var indoktrinering og traumer, skriver en forelder.

En kjent Instagram-aktivist Matt Bernstein slakter også hendelsen på sin plattform.

– Elsk din neste og kidnapp dem for å vise hvor mye herren elsker dem, skriver han sarkastisk i et innlegg som nå har fått over 345.000 likerklikk.

Nå oppfordres flere av de misfornøyde foreldrene til å saksøke de ansvarlige.

Det er også blitt opprettet et spleiselag og en egen hjemmeside, «Day of Nope», for deltagerne som vil dele sine erfaringer fra hendelsen.