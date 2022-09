LASTESKIP: Skipet skal ha fraktet 183 tonn tung brenselolje, 250 tonn diesel og 27 tonn smøreolje da det kolliderte med et annet skip tirsdag.

Grunnstøtt skip lekker olje ved Gibraltar

Gibraltarske myndigheter melder om at det nå lekker olje fra lasteskipet som tirsdag gikk på grunn utenfor Gibraltar.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

To lasteskip kolliderte tirsdag utenfor kysten av Gibraltar. Et av skipene fikk større skader og grunnstøtte.

Chief minister of The Gibraltar Contigency Council, Fabian Picardo har erklært hendelsen som en nødssituasjon.

Picardo skriver i sin uttalelse at de nå først og fremst prioriterer å minimere all miljømessig påvirkning fra lekkasjen og setter alle ledige ressurser til disposisjon.

BETYDELIG LEKKASJE: Det er nå satt ut lenser rundt skipet for å minimere de miljømessige konsekvensene av lekkasjen.

Skipet fraktet 183 tonn tung brenselolje, 250 tonn diesel og 27 tonn smøreolje. Det skal være smøreolje som lekker fra fremre del av skipet, mens resten av lasten foreløpig ikke er påvirket, melder Spanish News Today.

Det er satt ut lenser rundt skipet for å begrense forurensing. Gibraltarske myndigheter skriver i en uttalelse at de i tillegg har satt opp en absorberende hindring rundt kranstrukturen på skipet for å minimere lekkasjen fra kilden, før den lekker ut i vannet.

I tillegg er det flere skip til stede utenfor lensene for å pumpe opp det lensene eventuelt ikke klarer å stanse.

Myndighetene jobber sammen med spesialister fra Nederland for å få skipet opp fra grunn. I tillegg ser de på mulighetene for å flytte oljen fra skipet så snart det lar seg gjøre.

Etter kollisjonen ble all skipstrafikk midlertidig stanset i området. Gibraltar er en travel skipshavn, og en av de største containerhavnene i verden.

Det er nå satt opp en 200 meter eksklusjonssone rundt det grunnstøtte skipet. Havnen er nå gjenåpnet og fungerer som normalt.