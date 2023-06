Putin innrømmer harde kamper – hedrer egne soldaters mot

Russlands president Vladimir Putin er ikke i tvil – Ukrainas motoffensiv er i gang.

– Vi kan definitivt si at den ukrainske motoffensiven har startet, sier Russlands president Vladimir Putin til det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Til det russiske nyhetsbyrået Tass sier Putin at han er «overbevist» om at Ukraina vil feile på grunn av russiske styrkers mot.

– Intense kamper har pågått i fem dager, sier Putin, ifølge Interfax.

– Fienden har ikke vært suksessfulle i noen sektorer. Alt dette er takket være motet og heroismen til våre soldater, riktig organisering og kontroll av våre tropper, og den høye effektiviteten til russiske våpen, spesielt moderne våpen, sier Putin.

– Det offensive potensialet til Kyivregimets tropper består fortsatt, sier Putin, ifølge Ria.

Samtidig hevder Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar at de ser russiske tropper flytte på forsvarverk dypt inne i okkuperte områder i Krim, langt vekk fra frontlinjen.

– Det viser at det militære lederskapet i Russland vurderer mulighetene for retrett, skriver hun.

Sent torsdag kveld hyllet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj styrkene i Donetsk, og sier de har oppnådd «resultater».

– Det pågår veldig harde kamper i Donetsk-regionen, men det er resultater, og jeg er takknemlig overfor de som har oppnådd disse resultatene. Godt jobbet i Bakhmut, steg for steg, sier presidenten i en videohilsen på Telegram.

Han sier også at det pågår kamper på flere andre områder, men gir ingen detaljer.

Blir ikke annonsert

Ukrainske myndigheter har opplyst at landets styrker er klar for en motoffensiv, men har samtidig sagt at det ikke vil komme noen kunngjøring om når den starter.

De har også lansert kampanjer der de ber ukrainere om å være tyst om styrkenes bevegelser.

Til VG har hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole Tom Røseth tidligere sagt at det kan være en god strategi.

– Operasjonell sikkerhet er ekstremt viktig nå, det kan ha stor betydning for de slagene som kommer. Overraskelsesmomentet er svært viktig, og det kan gjøre en forskjell, sa han tidligere denne uken.

LUHANSK: Ukrainske soldater nær frontlinjen ved byen Kreminna.

Flere operasjoner samtidig

Tenketanken Institute for The Study of War (ISW) peker på at aktiviteten som nå foregår flere steder i Ukraina stemmer med at ukrainske motoffensiver er igangsatt langs frontlinjene.

– Motoffensiven vil trolig ikke skje som én stor operasjon. Det vil trolig bestå av mange prosjekter på mange steder av varierende størrelse og intensitet over de kommende ukene, skriver tenketanken.

Ukrainske myndigheter hevder de har drept over 1000 russiske soldater det siste døgnet. Natt til fredag hevder luftforsvaret også å ha skutt ned fire kryssraketter og ti angrepsdroner.

Analysen til ISW er at operasjonene i begynnelsen trolig vil være mest krevende og gå mest langsomt, da de innebærer å komme gjennom forberedte forsvarsposisjoner.

– Man må forvente motgang i begynnelsen, skriver de. Det er i denne fasen ukrainerne trolig vil oppleve flest tap, mener ISW.