Denne russiske brigadesjefen er tatt til fange – av den russiske Wagner-gruppen

Wagner-gruppen hevder at de har pågrepet en russisk oberstløytnant som skal ha beordret sine soldater til å skyte mot Wagner-soldater. På en krigsfange-lignende video sier offiseren at han er skyldig.

Det er pressetjenesten til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin som har publisert en rapport fra Wagner-gruppens ingeniørbrigade. Det britiske forsvarsdepartementet bekrefter også dette tirsdag.

Wagner-gruppen består av leiesoldater som kjemper på Russlands side i Ukraina-krigen.

Lørdag hevdet Prigozjin at russiske militære minela veier som Wagner-soldatene brukte som fluktruter ut av Bakhmut.

Mandag kommer så rapporten der det heter at Wagners ingeniørtropper prøvde å rydde veien, men ble tvunget til å stoppe da de kom under ild fra russiske soldater.

De forteller at de den 17. mai måtte i kamp med russiske styrker nær landsbyen Semigorye i Bakhmut-området.

Oberstløytnanten ble tatt til fange og avhørt. Han hevder at han gjorde det i fylla og av «personlig fiendskap» til Wagner-gruppen.

Det russiske forsvarsdepartementet har ikke kommentert påstandene fra Wagner-gruppen, melder Meduza.

Gjengjeldelse

Det heter at Wagners leiesoldater «gjorde gjengjeldelsestiltak for å eliminere aggresjonen». De hevder også å ha pågrepet en gruppe militære ledet av sjefen for den 72. motoriserte infanteribrigade, en oberstløytnant, som «var beruset».

De publiserer en video der mannen presenterer seg som oberstløytnant Roman Venevitin (44) og sier at han sammen med 10-12 soldater avvæpnet Wagner-soldater og skjøt mot bilen deres.

– Jeg skjøt mot en Wagner-bil mens jeg var beruset, sier Venevitin i videoen.

En person spør om hvordan de skal karakterisere handlingene hans, og oberstløytnanten svarer: «Skyldig». Venevitin sier at han var beruset og at det ble gjort av «personlig fiendskap» til Wagner-gruppen. Det er uklart om han fortsatt holdes fanget, melder Moscow Times.

Telegram-kanalen Sirena hevder at Venevitin kjørte i beruset tilstand og mistet førerkortet i 2013.

– Dette er oppsiktsvekkende, sier oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan til VG.

– Den konflikten som Wagner virker å ha hatt med generalstaben og forsvarsministeriet, har tydeligvis spredt seg til lavere nivå.

– Det har vært informasjon også tidligere om konflikter mellom Wagner-gruppen og de ordinære russiske styrkene, men dette er det tydelige beviset. Dels ved hærens motvilje mot Wagner-gruppen, men også det faktum at Wagner-gruppen har tatt en russisk offiser til fange, mishandlet ham og lagt ut en video av forhøret.

– Dette tyder virkelig på at det er en merkelig situasjon innen krigsmakten i Russland.

– Tror du forsvarsledelsen kommer til å kommentere dette?

– Det ville overraske meg om det kommer en offentlig reaksjon, men det er mer sannsynlig at militærpolitiet blir innblandet. Men det er også spørsmål om hvilke virkemidler de kan bruke.

OBERSTLØYTNANT: Johan Paasikivi.

– Forklar!

– Wagner-gruppen er både med og ikke med de ordinære styrkene. De er avhengig av den russiske krigsmakten for ammunisjon og logistikk og den slags, men virker likevel å føre en egen krig.

Jevgenij Prigozjin, ofte kalt «Putins kokk», er sjef for Wagner-gruppen og har ved en rekke anledninger kritisert forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjefen for generalstaben, Vitalij Gerasimov. Han har blant annet beskyldt dem for ikke å gi Wagner-soldatene nødvendig ammunisjon.