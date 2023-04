OPPDRAGSGIVER: Hovedkvarteret til utenlandsetterretningstjenesten SVR ligger i utkanten av Moskva. Dette bildet er fra 2010.

Opplysninger til VG: De russiske diplomatene rapporterte til GRU, SVR og FSB

De 15 diplomatene som nå er uønsket i Norge, jobbet i all hovedsak for Russlands utenlands­etterretning SVR, og den militære etterretnings­organisasjonen GRU, ifølge VGs opplysninger.

Et forholdsvis mindre antall rapporterte også til den russiske sikkerhetstjenenesten FSB, får VG opplyst av kilder i regjeringsapparatet.

Beslutningen om å kreve at 15 av de om lag 40 russiske diplomatene som Russland har i Norge, er tatt av Støre-regjeringen, med bakgrunn i informasjon som PST, politiets sikkerhetstjeneste, har samlet inn.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har henvist alle spørsmål om hva slags aktivitet de 15 har drevet, til PST.

– Dette er ikke snakk om genuine diplomater, men etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke. Deres virksomhet er en trussel mot norske interesser, sier Huitfeldt.

Torsdag ble Russlands ambassadør til Norge, Tejmuraz Ramisjivili, kalt inn til Utenriksdepartementet og meddelt at 15 av hans diplomater nå må forlate Norge.

Russland har allerede varslet en reaksjon.

OPPDRAGSGIVER 2: Dette er hovedkvarteret til den russiske generalstabens etterretningstjeneste i Moskva, kjent som GRU.

Oppdragsgiverne

SVR, som er Russlands utenlands etterretningstjeneste, var i Sovjet-tiden kjent og beryktet under forkortelsen KGB. Tjenesten har tette bånd til Kreml, og rapporterer direkte til president Vladimir Putin. Han jobbet selv for utenlandsetterretningen i Øst-Tyskland under den kalde krigen.

GRU er Russlands militære etterretningstjeneste. Som navnet tilsier, er hovedoppdraget til denne tjenesten spionasje og etterretning mot militære mål. GRU har også sin egen styrke med spesialsoldater.

Den tredje tjenesten, FSB, er byrået for Russlands nasjonale sikkerhet. Dette var tjenesten som pågrep Frode Berg i 2017, og som som nylig arresterte den amerikanske Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich og beskyldte han for spionasje, noe både avisen og amerikanske myndigheter blankt har tilbakevist.

Beslutningsstøtte

PST vil ikke kommentere spionsaken torsdag.

I et intervju med PST-sjef Beate Gangås i februar spurte VG om status på russisk etterretningsaktivitet fra ansatte ved ambassaden. PST har en egen avdeling for kontraetterretning, altså spionasje mot Norge.

– Den norske staten har ikke akkurat vært de mest aktive på å erklære russiske etterretningsagenter for «uønsket»?

– Nei, det er det ikke, spesielt hvis du sammenligner oss med andre land, svarte hun.

PST-sjefen understreket da at det det ikke Politiets sikkerhetstjeneste sin oppgave å ta beslutningen om utvisning

– PSTs rolle i slike saker er at vi bidrar med beslutningsstøtte, sa Gangås til VG.

Strammer inn

UD vil nå stramme inn reglene for hvilke diplomater som Russland får sende til Norge:

– Vi vil ikke gi visum til etterretningsoffiserer som søker om visum til Norge, opplyste Huitfeldt i pressemeldingen som UD sendte ut torsdag.

Ifølge VGs opplysninger har UD de siste årene fulgt en praksis om å nekte diplomatisk status til personer som har har vært utvist fra andre land, eller blitt bedt om å forlate landet.

Dette blir nå strammet inn ved at UD vil gjøre en mer omfattende bakgrunnssjekk før nye diplomater fra Russland slippes inn i Norge.

Øye for øye

Russland har allerede varslet gjengjeldelse. Det siste året har Russland svart andre land «øye for øye» og bedt et tilsvarende antall om å reise hjem:

I mars 2022 ble 19 russiske diplomater kastet ut av EU. Få dager senere reagerte Russland med å be 18 EU-diplomater å forlate landet.

Samtidig ble 21 diplomater fra Belgia og 15 fra Nederland erklært uønsket i Russland. Det var en reaksjon på at de to landene hadde kastet ut henholdsvis 21 og 17 russiske diplomater, på mistanke om at de var etterretningsagenter.

Sårbare

VG har også spurt utenriksministeren om den norske reaksjonen mot Russland er en del av en koordinert reaksjon fra flere land:

– Dette er en beslutning vi har tatt på egen kjøl, basert på den informasjonen vi har i Norge, sier Huitfeldt.

– Grunnen til at vi tar denne beslutningen nå, er at det er en vesentlig mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Vi opplever at vi er mer sårbare, og at deres aktivitet i Norge har vesentlig større skadeomfang enn tidligere, legger hun til.