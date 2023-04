Fryseboks-saken: Skal ha heist kvinnen ned i fryseren

Nordmannen som er siktet for likskjending etter at samboeren ble funnet i en fryseboks, har forklart i avhør hvordan kvinnen endte opp i fryseren.

Det var i mars at en norsk kvinne i 60-årene ble funnet død i en fryser i Värmland i Sverige. Kvinnens samboer, også en nordmann i 50-årene, har siden blitt siktet for likskjending og er mistenkt for drap.

Forsvareren til nordmannen har bekreftet at den døde kvinnen ble lagt i fryseboksen på gården høsten 2018. Påtaleansvarlig Linda Karlsson har også uttalt at politiet jobber ut fra at kvinnen kan ha ligget i fryseren siden den gang.

Den siktede mannen har erkjent likskjending, men nekter for å ha drept kvinnen.

Brukte en talje

Det har ikke blitt gitt detaljer fra svensk politi eller påtalemyndigheten om hva som ligger bak likskjending-siktelsen, og obduksjonsrapporten har heller ikke blitt offentliggjort.

VG har fått innsyn i et brev fra forsvarer Stefan Liliebäck til Värmland tingrett, datert 14. april. Her kommer det frem at mannen sier at han la kvinnen i fryseren ved hjelp av en talje taljeEn talje er en heiseinnretning som brukes til trekke eller løfte tunge gjenstander med tau, vaier eller kjetting..

I brevet står det at den siktede mannen har forklart at han flyttet liket til rommet hvor fryseren sto, og at han behandlet liket «skammelig» ved å heise liket ned i fryseren.

«Hans tilståelse støttes også av omstendighetene og av historien han har fortalt», heter det i brevet.

Til VG sier Liliebäck at han ikke kan kommentere innholdet i brevet, da han har forbud mot å omtale etterforskningen offentlig. VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra påtaleansvarlig Linda Karlsson fredag.

Fengslet i to uker til

Bakgrunnen for brevet til tingretten er at den svenske påtalmyndigheten har begjært ytterligere to uker varetekt av mannen – noe som ble innvilget fredag.

Liliebäck mener at den forlengede etterforskningen av saken fremstår som unødvendig.

– Jeg synes etterforskningen i utgangspunktet er ferdig. Det som gjenstår er å gjøre det mulig for min klient å sette seg inn i etterforskningsmaterialet, og en uttalelse fra dommeren om han vil ha mer etterforskning eller ikke, utdyper forsvareren til VG.

Siktede har gått med på en uke til med varetekt, men motsatte seg i utgangspunktet to uker. De kommer riktignok ikke til å anke avgjørelsen, sier Liliebäck.

– Han har det ikke bra. Men han har blitt kvitt restriksjonene, og har mulighet til å treffe andre, gå turer og snakke med andre enn meg.

Statsadvokaten i Sverige har bedt om en rettspsykiatrisk undersøkelse av nordmannen. Liliebäck sier at den siktede ikke har noen innvendinger mot dette, og undersøkelsen vil finne sted i løpet av de neste ukene.

– Han kommer til å samarbeide fullt og helt.

Den tiltalte nordmannen skal være kjent for både svensk og norsk politi fra før. Han er blant annet dømt for promillekjøring og ulovlig kjøring. I Norge er han dømt for voldtekt og sedelighetsforbrytelser.

