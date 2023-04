Flere skadet etter angrep i Tel Aviv

Israelske myndigheter kaller hendelsen et terrorangrep. Ifølge utenriksdepartementet i landet er syv mennesker skadet.

To skal være alvorlig skadet, i det som betegnes som et terrorangrep av israelske myndigheter. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Israelsk politi melder på Twitter at et kjøretøy kjørte over flere personer, før den veltet.

Reuters har intervjuet ambulanse-tjenesten i byen, som sier at minst en person får behandling for skuddskader.

Ifølge den israelske avisen Haaretz skal angriperen være skutt. De siterer lokalt politi og nødetater.

En person er også drept, ifølge avisen.