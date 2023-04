1 / 3 SPORET AV: Togulykken skjedde ved 03.30-tiden natt til tirsdag. forrige neste fullskjerm SPORET AV: Togulykken skjedde ved 03.30-tiden natt til tirsdag.

Én død og flere titalls skadet etter togulykke i Nederland

Over 50 personer meldes å være alvorlig skadet etter at et passasjertog sporet av vest i Nederland.

Én person er omkommet i togulykken, melder lokalavisen Regio15, som siterer nederlandske nødetater.

Et passasjertog med om lag 50 mennesker om bord kjørte inn i anleggsutstyr, ifølge nødetatene. Tidligere ble det opplyst at passasjertoget kolliderte med et godstog.

Det brøt ut brann i deler av toget.

Flere titalls skadede behandles av helse på stedet og fraktes til sykehus ved behov, melder nederlandsk brannvesen på Twitter.

Skadeomfanget til personene er foreløpig ukjent, men flere er alvorlig skadet, ifølge Regio15. Lokalavisen melder at mer enn 50 personer ble skadet i ulykken, men dette tallet er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Ulykken skjedde ifølge nyhetsbyrået ANP ved byen Voorschoten, som ligger mellom Haag og Amsterdam.

Aktiver kart

Den fremste delen av toget sporet av og havnet på et jorde, mens det brøt ut brann i den bakre vognen, som ble liggende på siden. Ifølge jernbaneselskapet NS var 50 personer om bord i passasjertoget.

– Jeg hørte et veldig høyt brak og lysene skrudde seg av, sier en student som var på toget til Omroep West.

Togene mellom Leiden og deler av Haag er innstilt på grunn av ulykken.

(VG/NTB)