RØYK: Bilder på sosiale medier tirsdag morgen viser sort røyk over det som skal være flyplassen i Kursk. Bildene er ikke verifisert.

Meldinger om nytt droneangrep i Russland

En oljetank skal ha tatt fyr etter et droneangrep mot Kursk flyplass ved den Ukrainske grensen, opplyser den regionale guvernøren tirsdag morgen.

– Som resultat av droneangrepet i området ved Kursk flyplass tok en oljetank fyr. Ingen er drept eller såret, skriver Kursk-guvernør Roman Starovojt i en melding på Telegram.

Ukrainske myndigheter har ikke uttalt seg om det angivelige droneangrepet. Foreløpig har ingen medier kunnet verifisere meldingene.

Mandag anklaget russiske myndigheter Ukraina for å ha stått bak droneangrep mot to militære flyplasser i Russland, i henholdsvis Rjazan-regionen og Saratov-regionen. Tre soldater ble drept og fire andre såret, ifølge russiske myndigheter.

Faktisk Verifiserbar, som er et samarbeid mellom VG og andre norske medier, har stedverifisert videoer som viser en eksplosjon i Saratov, men har ikke kunnet verifiserte at eksplosjonen skjedde på flyplassen.

Ukraina har foreløpig ikke påtatt seg ansvaret for noen av angrepene. Men en ukrainsk tjenestemann hevder ifølge New York Times at Ukraina angivelig sto bak mandagens droneangrep på de to flyplassene.