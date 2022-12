1 / 2 BRO-BESØK: Under mandagens besøk på Krim-broen ble Putin informert om reparasjonsarbeidet av visestatsminister Marat Khusnullin. BRO-BESØK: Under mandagens besøk på Krim-broen ble Putin informert om reparasjonsarbeidet av visestatsminister Marat Khusnullin. forrige neste fullskjerm BRO-BESØK: Under mandagens besøk på Krim-broen ble Putin informert om reparasjonsarbeidet av visestatsminister Marat Khusnullin.

Forsker om ukrainske angrep: Prestisjenederlag for Putin

Samme dag som to flyplasser dypt inne i Russland ble truffet av angivelige ukrainske droner, skal Putin ha kjørt over Krim-broen i Mercedes. Angrepene gjør det likevel vanskeligere for statslederen å holde masken, ifølge forsker.

Det som skjedde natt til 8. oktober blir stående igjen som et kritisk øyeblikk i Ukraina-krigen:

Etter en massiv eksplosjon, mest sannsynlig utført av ukrainske sabotører, falt deler av Krim-broen i havet.

Mandag ettermiddag dukket det opp bilder og video av at Vladimir Putin selv besøkte broen mellom Krim og Russland, to måneder etter hendelsen.

Et videoklipp publisert av Kreml viser statslederen kjørende i en Mercedes over broen. Han peker mot de fortsatt synlige skadene og sier: «Dette var en stor eksplosjon.»

Besøket vekker oppsikt av flere årsaker. Foruten å sitte ved lange møtebord, har Putin foreløpig holdt seg langt unna frontlinjene i krigen.

Samme dag som Putin kjørte over Krim-broen, anklaget også russiske myndigheter Ukraina for droneangrep mot to militære flyplasser, dypt inne i Russland. Tre soldater ble drept og fire andre såret, ifølge russiske myndigheter

– For Putin er det viktig å vise at han har kontroll, sier luftmaktsekspert og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga.

Russland-eksperten sier at det er et soleklart prestisjenederlag at ukrainerne klarer å treffe strategisk viktige flyplasser dypt inne i Russland.

– Som regel greier han (Putin, red.anm.) å skyve ansvaret for slike nederlag nedover i systemet, sier Haga.

– Men det er klart at hvert ukrainsk angrep som viser fram russiske svakheter til syvende og sist også påvirker hvordan han bygger bildet av seg selv som en sterk leder, legger han til.

Treffer dypere inn i Russland

Forskeren trekker frem at ukrainerne har forsøkt å treffe mål i Russland helt fra dag én i krigen. Blant annet med sjøgående droner mot Sevastopol, eller med mer asymmetrisk former for krigføring.

For eksempel skal ukrainerne angivelig ha brukt en bombe i en lastebil til å sprenge Krim-broen, selv om de offisielt har nektet for å stå bak angrepet.

– Dette er et steg lenger, ganske bokstavelig, for så langt inni i Russland har de ikke truffet før, sier Haga om angrepene på flybasene.

Den ene stedet som angivelig ble truffet av ukrainske droner, Engels-flybasen i Saratov-regionen, ligger 600–700 kilometer fra den Ukrainske grensen.

LUFTMAKTSEKSPERT: Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen er overrasket over at ukrainerne klarer å treffe mål såpass langt inne i Russland.

Faktisk Verifiserbar, et samarbeid mellom VG og andre norske medier, har stedsverifisert overvåkningsvideoer som viser en eksplosjon i Saratov mandag. De har likevel ikke kunnet verifisere at eksplosjonen skjedde på flyplassen.

Satellittbilder viser på den andre siden at et bombefly av typen TU-95 var omgitt av brannhindrende skum på flyplassen i tiden rundt angrepet.

– To fly ble angivelig skadet på Engels-flybasen, som ligger helt nede ved Kasakhstan, og er hovedbasen til det strategiske bombeflyvåpenet i Russland. Det er nok der de fleste flyene som har skutt kryssermissiler mot Ukraina har fløyet fra, vil jeg tro, sier Haga.

I utgangspunktet har ikke ukrainerne et våpen som når så langt. Det er likevel mulig at de har bygd om gamle sovjetiske rekognoseringsdroner til å bli et mer langtrekkende våpen, mener forskeren.

Strategiske mål

Det andre angrepet mandag skjedde i Rjazan-regionen, som ligger sørøst for Moskva. Det var trolig også et strategisk mål for Ukrainerne, ifølge Lars Peder Haga:

– Den andre basen i Rjazan er egentlig utdanningssenteret til bombeflyvåpenet. De kan likevel også ha flyttet operative fly frem dit, ettersom de har kapasiteten til å drifte dem der.

Tirsdag ble det også meldt om et lignende angrep mot et oljedepot ved flybasen i Kursk, som ligger nærmere den ukrainske grensen. Faktisk Verifiserbar har geolokalisert videoer som viser brannen i oljedepotet.

– Flybasen huser et kampfly-regiment, som helt sikkert har flydd inn til Ukraina på operasjoner derfra. Det kan også ha vært fly fra andre avdelinger fremskutt dit, sier Haga.

Mener «hevnangrep» egentlig var planlagt

Mandagen etter eksplosjonen på Putins bro på Krim, kom svaret fra Russland:

Kyiv og andre byer over hele Ukraina ble angrepet av en massiv menge missiler. Angrepene, som fortsatte i dagene og ukene som fulgte har særlig skadet kritisk infrastruktur som strøm- og vannforsyning.

Denne uken ble det også sendt om lag 100 missiler mot ukrainsk territorium, bare noen få timer etter angrepene mot flybasene dypt inne i Russland. Mesteparten av disse ble skutt ned, ifølge ukrainske myndigheter.

Det er likevel ikke sikkert at den siste runden med missilangrep var ment som hevn, ifølge Lars Peder Haga:

– Min vurdering er at angrepet allerede var planlagt. De siste ukene har russerne stort sett kjørt ett stort angrep i uken, og gjerne på mandager.

ØDELEGGELSER: Zaporizjzja-regionen er et av flere områder som skal ha blitt truffet av missiler mandag denne uken, ifølge ukrainske myndigheter.

Luftmakt-eksperten har bitt seg merke i at det ofte tar noen dager frem til russerne velger seg ut et mål, og til missilangrepene kommer.

Han tror likevel det kan være med på å forklare timingen til de ukrainske angrepene mot flybasene.

– Det kan også forklare timingen til det ukrainske angrepet mot flybasene. De ønsket kanskje å forstyrre eller forhindre et angrep som de visste ville komme. Dersom man får brent et fly eller to i forkant, så er jo ikke det så dumt., sier Haga.