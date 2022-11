NORDISK SAMARBEID: Sverige vil ha flere soldater og en ny base i nord Sverige.Her er svenske soldater på patruljering i Visby på Gotland i januar i år.

Sverige på vei inn i Nato: Vil sende flere soldater nordover

Sverige legger nå planer for å forsterke forsvaret i Nord-Sverige. I planene ligger en ny militærbase for mottak av Nato-soldater ved Kiruna, noen mil fra grensen mot Norge og Narvik.

Ifølge Pål Jonson, Sveriges nye forsvarsminister fra regjeringspartiet Moderaterna, er det naturlig å samarbeide betydelig tettere med det norske og det finske forsvaret når Sverige og Finland blir medlem i Nato.

– Som fremtidig medlem i Nato vil Sverige ta et større ansvar for sikkerheten oppe i nord. Mange mener at Arktis og Østersjøområdet er ett felles militærgeografisk område. Vi vil gjøre hva vi kan for å bidra til sikkerheten i nordområdene, sier Pål Jonson til VG.

LEGGER NATO-PLANER: Pål Jonson ble utnevnt til forsvarsminister i Sverige for fem uker siden.

– Hvordan vil den svenske regjeringen styrke forsvaret i nord?

– I forsvarsforliket fra 2020 vedtok vi å etablere et nytt regiment i Sollefteå og en base i Östersund. Vi har også forsterket hærens jegerbataljon med en ny bataljon i Arvidsjaur. I forsvarssjefens militære råd ligger det nå et forslag om å en ny, fremskutt base utenfor Kiruna, forklarer han.

Sollefteå og Östersund ligger i rett linje øst for Trondheimsfjorden, mens Arvidsjaur ligger øst for Mo i Rana.

Fire nøkkelhavner

Den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen har tidligere beskrevet i VG hvordan de nordiske forsvarssjefene har utpekt fire nøkkelhavner i Norden for alliert mottak av soldater:

Narvik/Ofotfjorden

Trondheimsfjorden

Gøteborg

Og en havn på den danske kysten mot Nordsjøen.

– Det er et viktig og relevant innspill. Evnen til alliert mottak vil påvirke fremtidig planlegging av det svenske forsvaret, sier Jonson.

Basen som er planlagt like utenfor Kiruna, ligger 170 kilometer fra Narvik. Byene er forbundet med både vei og jernbane, og det norske forsvaret har lenge brukt Ofotfjorden som en hovedåre for mottak av soldater og utstyr fra andre Nato-land.

Det er denne aksen som det svenske forsvaret nå ønsker å henge seg på.

Utgangspunktet er en nedlagt militær flyplass i Kalixfors, bare en mil utenfor Kiruna, som det svenske forsvaret har brukt som skytefelt de siste årene. Der ønsker den svenske forsvarssjefen å bygge en logistikkbase for å understøtte alliert mottak via Narvik.

NY BASE: Sverige ønsker å bygge opp en base på en nedlagt flyplass utenfor Kiruna nord i Sverige. Dette er sveriges jagerfly JAS 39 Gripen under en øvelse over Gotland i mai.

Tettere sammen

Mens Finland og Sverige fortsatt venter på grønt lys til Nato fra Tyrkia og Ungarn, legger den svenske regjeringen planer for en fremtid som Nato-alliert.

Under et forsvarsministermøte i Oslo tirsdag, undertegnet i Pål Jonsson en avtale med Norge og Finland om videre utvikling av tett militært samarbeid mellom nabolandene.

AVTALT: Forsvarsministrene Bjørn Arild Gram, Antti Kaikkonen og Pål Jonson undertegnet en ny norsk-finsk-svensk samarbeidsavtale i Oslo tirsdag.

Det mest konkrete de har lansert til nå, er felles innkjøp av nye feltuniformer.

Ifølge den norske forsvarsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) planlegger landene å teste det nye nordiske samarbeidet med stor felles militærøvelse vinteren 2024, kalt «Nordic Response».

– Hvor lang tid vil det ta før Sverige er fullt ut integrert i Natos felles forsvar?

– Innen seks år skal vi ha bemanning i alle Natos staber, det er om lag 200 offiserer som skal sendes ut, sier den ferske forsvarsministeren.

– Vi ser fram til å gå fra å være invitert medlem til å bli fullt medlem. Men vi sitter nå inne i Natos råd og hører på, og vi deltar i ulike former for samarbeid. Så er vi ydmyke i forhold til hvor lang tid det tar å få fullt medlemskap, sier han.