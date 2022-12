KNUSTE VINDUER: Viking Polaris, ankret opp etter hendelsen. Her den 1. desember i Atlanterhavet ved byen Ushuaia i Argentina.

Truffet av «monsterbølge»: − En vegg av sjøvann

Det norskflaggede skipet Viking Polaris var på vei mot Ushuaia, sør i Argentina, da det uventede skjedde. Vitner om bord trodde de traff et isfjell.

En passasjer mistet livet, og Statens havarikommisjon har allerede varslet at de skal undersøke hendelsen, som fant sted den 29. november.

Nå, en uke etter dødsulykken, forteller passasjerer om dramaet som utspilte seg.

Ifølge ABC News er den omkomne en amerikansk kvinne.

Argentinske myndigheter sier at hun ble truffet av knust glass da bølgen knuste vinduer i kabinen hennes, skriver Fox News.

Fire andre gjester pådro seg ikke-livstruende skader, og ble behandlet av skipets lege og øvrig medisinsk personale.

– Folk kunne ikke komme seg ut

Tamarah Castaneda, som var om bord i skipet, sier til ABC News at «om noen hadde sagt til meg at vi traff et isfjell, ville jeg trodd dem.»

– Vinduene knuste. Det var en vegg av sjøvann som kom inn. Senger ble dyttet opp mot dørene, så folk kunne ikke komme seg ut av rommene sine, sier Castaneda.

– Man forventer ikke å dra på ens livs eventyr og ikke komme hjem igjen, sier et annet vitne til ABC News.

Beverly Spiker forteller at «et stort brak» slo sprekker i vinduet på rommet hennes.

– Åpenbart skjedde det noe stort. Mye vann kom skytende inn, sier Spiker til ABC News.

Hun forteller at hennes vindu heldigvis tålte trykket, man at andre rom på samme side av skipet fikk en langt verre skjebne.

– Du følte tydelig at noe fælt hadde skjedd, uavhengig av hvilken side av skipet du var på, sier Spiker til ABC News.

TV-kanalen Wral intervjuet Suzie Gooding mens hun fremdeles befant seg om bord:

– Alt var fint helt til monsterbølgen traff – det var så plutselig. Vi visste ikke om vi måtte gjøre oss klare til å forlate skipet, sa Gooding.

– Vi lurte på om vi hadde truffet et isfjell. Det er ingen isfjell der ute, men det føltes slik, fortsetter hun.

DØDSULYKKE: En person omkom etter at bølgen traff Viking Polaris.

Ble antatt for å være skrøner

Ifølge Fox News seilte skipet gjennom et område mellom Sør-Amerika og Antarktis. Et område som er kjent for sine røffe farvann.

I amerikanske medier omtales bølgen som traff Viking Polaris som en såkalt «rouge wave», på norsk blant annet kalt for «monsterbølge».

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) omtaler slike bølger som «uventet store i forhold til omkringliggende bølger.»

– Slike bølger ble lenge antatt å være enten observasjonsfeil eller

skipperskrøner, skriver DNVA på sin hjemmeside.

Ifølge amerikanske National Ocean Sevice er slike bølger dobbelt så store som omkringliggende bølger. Disse er veldig uforutsigbare, og kommer ofte i andre retninger enn i den retningen vinden blåser og andre bølger slår.

I en artikkel av National Geographic sier forskeren Tim Janssen at et av de beste eksemplene på en monsterbølge er bølgen som traff oljeriggen Draupner i Nordsjøen i 1995. Denne bølgen var nesten 26 meter høy.

Stor sorg

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at en gjest omkom som følge av hendelsen. Vi har varslet gjestens familie og overbrakt vår dypeste medfølelse. Vi vil fortsette å tilby vår fulle støtte til familien, sa Jon Mørland, talsperson i rederiet Viking Cruises til VG etter hendelsen.

– Skipet fikk begrensede skader og ankom havnen i Ushuaia uten ytterligere hendelser onsdag tredevte november, ettermiddag lokal tid, sa Mørland.

Fartøyet er 205 meter langt og 23,5 meter bredt, spesielt designet og utviklet for ekspedisjoner i Antarktis og på de store innsjøene i Nord-Amerika.

Fartøyet har plass til 378 gjester i 189 lugarer, skriver Skipsrevyen.

