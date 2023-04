PRESIDENT: Vladimir Putin under et møte i føderasjonsrådet (overhuset) fredag. Møtet ble holdt i St. Petersburg.

Ny ordre fra Putin: Ukrainere blir «utlendinger» i eget land

En ny ordre fra president Vladimir Putin (70) skal presse innbyggerne i de okkuperte delene av Ukraina til å bli russiske borgere. Ellers kan de bli kastet ut.

Putin har signert et nytt dekret dekret Dekret er en bestemmelse eller en beslutning, særlig om vedtak som blir gjort av et forvaltningsorgan. Kilde: SNL. som gjelder ukrainere i de okkuperte regionene - og som ikke har sagt ja til å bli russiske statsborgere.

De skal presses til å bli russiske statsborgere innen 1. juli 2024.

Ukrainere kan altså bli «utlendinger» i eget land.

Hvis de ikke blir russiske og regnes som en «trussel» mot Russlands sikkerhet, kan de deporteres deporteres Bli tvunget til å forlate et område. .

Putin mener området historisk sett er russisk.

Kommersant skriver at folk som ønsker å beholde sitt ukrainske statsborgerskap, vil bli ansett som utlendinger.

De skal kunne søke om oppholdstillatelse, men om de regnes som en trussel mot nasjonens sikkerhet, kan de altså bli kastet ut.

Som «trussel» regnes for eksempel folk som tar til orde for «voldelig endring» av samfunnet, finansierer eller planlegger terrorhandlinger og deltar i «uautoriserte møter og demonstrasjoner».

REDNINGSARBEIDE: I Uman sør for Kyiv rydder brannfolk og andre opp etter rakettangrepene de siste dagene.

– Dette er en tydelig opptrapping fra Putin, sier professor emeritus Kristian Gerner ved Lunds universitet til VG.

– Forklar!

– Putin vil vise at han ikke har tenkt å gi seg. De som ikke blir med på å bli russere, kan i stedet bli fanger av Russland.

– Du har tidligere trukket paralleller til Josef Stalin Josef StalinFra midten av 1920-årene var han den fremste leder av Sovjetunionen, og fra slutten av 1930-årene hadde han i praksis diktatorisk makt. Han var generalsekretær i kommunistpartiet fra 1922 til sin død i 1953. ...

– Ja, til unge mennesker vil jeg si: Stalin var som Putin er. Poenget mitt er at dette er forferdelig. Og det skjer i vårt Europa i 2023.

Bakgrunnen er at Vladimir Putin den 30. september erklærte fire områder i Ukraina som russiske, altså annektert annektertTatt i besittelse; innlemmet. En varig tilegnelse av et territorium.. Det gjaldt Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzjia.

Ifølge Kommersant har over én million mennesker i disse regionene fått russiske pass; mer enn 800.000 i Donetsk/Luhansk, 90.000 i Kherson og mer enn 130.000 i Zaporizjzjia.

President Putin forsøker på mange måter å gjøre innbyggerne i disse områdene «russiske».

– Det er viktig og nøye å gjøre dette arbeidet slik at folk føler tilhørighet til et enkelt økonomisk, pedagogisk, kulturelt rom i landet vårt, sier Putin ifølge RT.

President Putin mener at disse områdene historisk sett er russiske:

– Dette er historisk vårt land og våre slektninger. Mange av dere har vært der. Hvordan skiller det seg fra resten av landet vårt og vårt folk? På ingen måte. Det er vårt folk, hevder Putin, stadig ifølge Tass.

Til tross for at krigen, som presidenten kaller «militær spesialoperasjon», ikke har gitt særlig suksess, har Putin - ifølge russiske medier - bestemt at det skal grunnlegges museer dedikert til helter og hendelser i krigen, melder Kreml.

Putin ber om at man samler på gjenstander som kan ha betydning for «spesialoperasjonen».