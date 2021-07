PÅ TAKET: I Pepinster i belgiske Liege holdt innbyggerne seg på takene til hjemmene sine mens de ventet på hjelp. Foto: Ivan Put

Redningsarbeidet fortsetter for fullt: − Forlat hjemmet ditt umiddelbart

INSUL (VG) Dødstallene i Mellom-Europa fortsetter å stige, og redningsarbeidere jobber på spreng i søket etter over tusen savnede.

Fredag morgen melder tyske medier at 81 personer nå er bekreftet døde i de to delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen. Minst 14 personer er også bekreftet døde i Belgia.

Spiegel melder fredag morgen om at flere hus har kollapset helt eller delvis i Erftstadt i Køln-distriktet. Flere personer skal være omkommet, det er foreløpig usikkert hvor mange.

Det renner inn med nødanrop fra husene, skriver avisen videre.

I tillegg er 1300 personer savnet fra distriktet Bad Neuenahr-Ahrweiler i Rheinland Pfalz. En talsperson i distriktet sa torsdag kveld at det ikke var mobilsignal i området, som førte til at mange ikke kunne bli nådd.

Tyske Spiegel melder at det kraftige regnværet har stoppet opp fredag morgen, men at situasjonen fortsatt er svært kritisk i Nordrhein-Westfalen. Det er fortsatt ingen spor av dusinvis av mennesker i delstaten.

23 distrikter i delstaten er rammet av flommen, skriver avisen videre.

Flere demninger fylles nå opp og er i ferd med å oversvømmes. En av dem ligger i Steinbach i Nordrhein-Westfalen, og ifølge Spiegel beskriver eksperter den som «veldig ustabil».

Flere landsbyer som ligger i området blir nå evakuert, og 4500 mennesker har blitt bedt om å forlate hjemmene sine.

Også Rurtallsperre i Rheinland-Pfalz er i ferd med å flomme over, skriver Welt. Eksperter anbefaler nå myndighetene å starte evakuering.

«SOS»

Også Nederland har fått kjenne på ekstremværet. I byen Roermond nær grensen til Tyskland, sørøst i landet, ble rundt 550 husstander vekket tidlig fredag morgen av megafoner og sirener, skriver De Telegraaf.

Meldingen var klar: «Forlat hjemmet ditt umiddelbart».

Verviers i Liège, øst i Nederland, ser ut som en krigssone, skriver De Standaard. Rundt omkring i nabobyen Pepinster sitter innbyggere på hustakene sine, og venter på å bli evakuert av brannvesenet.

Flere bygninger har kollapset i området, og det er usikkert om noen ligger igjen i ruinene, skriver avisen.

Noen båter er satt ut i redningsaksjonen, og en gravemaskin og traktor bidrar i arbeidet. Biler har gått under, og strømkabler henger ødelagte rundt. På et pappskilt i et vindu er det skrevet «SOS».

– Jeg aldri sett noe slikt før, sier Kevin Adakalum til De Standaard.

Han peker bort på foreldrenes hus.

– De holder til i første etasje. Så langt har de det bra, men jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde kontakten. Mobilbatteriet deres er nesten tomt, og det er ingen strøm, sier Adakalum.

Frivillige hjelper til

I det lille tyske tettstedet Insul har strømmen gått, de har ikke vann i springen, internett eller mobildekning. Sammen med nabotettstedet Schuld, er Insul blant de hardest rammede områdene.

Gravemaskiner kjører rundt med ødelagte biler, og innbyggerne forteller om biler som har «svømt rundt i gatene». Folk fra nabobygdene har strømmet til for å hjelpe.

– Jeg hadde vann opp til midjen her i gaten. Vi har ikke fått mye søvn, sier innbygger Claudia Schmitten til VG.

Se bilder fra redningsarbeidet i bildegalleriet:

Tyske soldater evakuerer pasienter fra et sykehus i Bad Neuenahr.

Kanalen SWR meldte torsdag at seks hus hadde kollapset, og flere sto i fare for å ryke med i vannmassene i Schuld i Tyskland, som har blitt spesielt hardt rammet.

Politiet har tidligere uttalt at situasjonen er uoversiktlig. Redningsmannskaper har jobbet på spreng de siste dagene for å holde vannet unna overfylte kjellere og veier, og har stablet sandsekker for å hindre vannmassene.

Onsdag omkom to brannmenn i redningsarbeidet i Bonn i Tyskland, skriver The Guardian. Den ene personen skal ha dødd av hjertestans. Den andre skal ha falt i vannet og druknet etter at han hadde reddet opp en mann av vannet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Delstaten i Rheinland-Pfalz har erklært unntakstilstand, og delstatsminister Malu Dreyer sier at stormen har rammet dem hardt. Det vil ta flere uker før skadene etter ekstremværet er reparert.

– Vi har aldri sett en katastrofe som dette. Det er virkelig knusende. Hele områder har blitt oversvømt, og hus har rett og slett seilt av gårde, sa hun på en pressekonferanse torsdag.

Minst 14 personer er bekreftet døde i Belgia som følge av ekstremværet, skriver De Standaard. Ifølge Nieuesblad er fire personer også savnet, deriblant en 15 år gammel jente.

I den fransktalende regionen Wallonia er 21.000 mennesker uten strøm. Noen steder her er det også problemer med drikkevannet, og personer bes om ikke å drikke vannet fra springen.