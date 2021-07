ISOLASJON FREMFOR VAKSINER: Nord-Korea hevder å ikke ha smitte i landet. PRIO-professor Stein Tønnesson tror dette kan stemme siden landet har isolert seg fullstendig fra omverdenen. Foto: Cha Song Ho / AP

Nedstengning og sultkatastrofe i Nord-Korea: Avslår tilbud om vaksiner

Myndighetene i Pyongyang har nektet å ta imot vaksiner og annen bistand fra flere land. Nå forsøker Russland å tilby Sputnik-vaksiner til landet – nok en gang. – Jeg er veldig bekymret, sier Asia-forsker.

Denne uken sa Russlands utenriksminister Sergey Lavrov at de har tilbudt Nord-Korea vaksiner ved flere anledninger. Det skriver BBC.

Både Russland, Kina og Sør-Korea har tidligere forsøkt å tilby vaksiner til landet, som mange mener er avgjørende for å håndtere en kommende krise i landet.

Disse tilbudene har blitt avslått fra Nord-Koreas side.

Ifølge sørkoreansk etterretning er det ingenting som tyder på at landet har mottatt vaksiner, eller at landets leder selv har fått de nødvendige dosene, skriver The Washington Post.

Istedenfor kan det se ut som landet har valgt total isolasjon som hovedvåpen i møte med pandemien.

Som følge av nedstengning og internasjonale sanksjoner er landet nå på vei inn i en sultkatastrofe.

I en fersk FN-rapport anslås det at landet ligger an til å mangle 860.000 tonn mat i år.

Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, har anerkjent at situasjonen er «anstrengt» og bedt befolkningen forberede seg.

Mateksport fra Kina sunket med 80 prosent

I et forsøk på å holde viruset ute, har Nord-Korea stengt grensene – noe som har ført til at Kinas mateksport til landet har sunket med 80 prosent siden pandemiens start, ifølge BBC.

– Jeg er veldig bekymret, sier professor Stein Tønnesson ved PRIO.

Han peker på Kim Jong-uns isolasjonistiske politikk som årsaken til situasjonen landet nå står overfor.

Denne linjen tror Tønnesson at Nord-Koreas leder har valgt etter å ha mislyktes med sitt forsøk på å åpne seg for omverdenen.

– I en situasjon der han er skuffet, har han trukket seg tilbake, isolert landet sitt og ført en veldig avvisende politikk overfor dem som har forsøkt å nærme seg ham.

ISOLERT: Som følge av pandemien har Nord-Korea stengt grensen til sin viktigste handelspartner, Kina. PRIO-professor Stein Tønnesson tror landets leder bevisst forsøker isolere landet. Foto: KCNA via KNS

Tønnesson mistenker også at Kim Jong-un bruker pandemien som et påskudd til å isolere landet sitt siden han er redd for avhengigheten av Kina og andre land.

– Jeg skjønner ikke at pandemien skulle kreve at Nord-Korea skulle stenge grensene til sin viktigste handelspartner, sier han.

Ifølge Tønnesson forbereder Nord-Koreas leder nå befolkningen sin på en ny «anstrengende mars».

– Det er samme kode som ble brukt for hungerkatastrofen på 90-tallet, da en halv til én million liv gikk med. Da måtte befolkningen tåle store anstrengelser for fedrelandet.

Mener Norge bør kjenne sin besøkelsestid

Nord-Korea har lenge stått fast ved påstanden om at de ikke har coronasmitte i landet. Tønnesson tror ikke det er «falske nyheter».

– Hvorfor skulle det komme smitte til Nord-Korea når det ikke er noen utlendinger der, og når nabolandet Kina har innført så drastiske tiltak? Jeg har ikke sett noen klare beviser for at det er smitte i Nord-Korea, sier han.

– Men de har ingen medisinsk beredskap til å ta seg av en pandemi, så derfor ville det vært en fordel å vaksinere befolkningen.

– Men hvorfor stenger han da ned landet?

– Det kan være at han er mer redd for at regimet skal falle hvis han blir avhengig av andre. Befolkningen har for så vidt blitt vant til å leve isolert og med trange kår. Den største trusselen er påvirkning utenfra.

– Tror du de igjen vil takke nei til tilbud om russiske vaksiner?

– Hvis de takker nei og ikke vil ta imot vaksinene, så styrker det min mistanke om at det er en ekstremt isolasjonistisk politikk som føres for tiden.

Siden sultkatastrofen på 90-tallet har flere organisasjoner vært til stede i landet, blant andre Leger uten grenser og Røde Kors. Men siden pandemien har få eller ingen observatører vært der, opplyser Tønnesson.

Det bekymrer ham.

– For å unngå at én million mennesker skal dø også denne gangen må man vite hva som skjer der, sier Tønnesson.

– Hvis Norge kjente sin besøkelsestid, så burde man forsøkt å få Nord-Korea med på et eller annet samarbeidsprosjekt som ga oss tilgang. Tilby et kurs i fiskeoppdrett, for eksempel.