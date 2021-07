RAST: Ved Voulwames i Nederland har en dike gitt etter for vannmassene.

Dike brast i Nederland: − Det er ingen tid igjen til å forlate huset

Ved Voulwames i Nederland, nær grensen til Belgia, har et dike gitt etter for store mengder vann. Nå bes innbyggerne å evakuere fra området.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ved Voulwames i Nederland, nær grensen til Belgia, har et dike ved kanalen Juliana Canal gitt etter for vannmassene – og fått et hull på en ganger en meter, melder De Standaard like før klokken 14.30.

Sikkerhetsmyndighetene i Syd-Limburg på nettsidene sine at det er et stort hull i dike i Julianakanalen. Innbyggere i Bunde, Voulwames, Brommelen og Geulle må forlate området.

– Forlat hjemmene deres umiddelbart og kom dere i sikkerhet. Dette området kommer til å stå under vann om veldig kort tid, skriver de videre.

– Det er også årsaken til at sirene ringer.

Hullet i diket ligger vest for lufthavnen i byen Maastricht, med rundt 125.000 innbyggere.

Ifølge en talsperson i sikkerhetsmyndigheten som De Standaard siterer, kan hullet i diket kjapt bli større enn hva det foreløpig er.

Det er imidlertid usikkert om personer faktisk kan evakuere nå lenger, for avisen skriver nemlig at dette ikke lenger er mulig i disse områdene.

De skriver likevel at personer skal komme seg til høyere grunn.

– Lukk vinduer og dører. Det er ingen tid igjen til å forlate huset. Innbyggere må flytte seg til høyere etasjer, sier sikkerhetsmyndighetene ifølge De Telegraaf.