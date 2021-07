I ULYKKESFLYET: Her sitter Kjetil Nordin (t.v.) i flyet som styrtet torsdag i Örebro. Bildet er tatt i 2013. Foto: Privat

Her sitter norske Kjetil i ulykkesflyet

Den norske fallskjermhopperen Kjetil Nordin (37) delte fredag et bilde av fem glade «hoppere» – inne i samme propellfly som havarerte i Örebro torsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Alt i alt tenker jeg mest på dem i Sverige. Jeg håper de finner ut hva som har skjedd, sier Kjetil Nordin fra Tønsberg fallskjermklubb til VG fredag kveld.

Han har tidligere vært i hoppermiljøet i Tønsberg og bor nå i Danmark.

Fredag og lørdag deltar han på dansk mesterskap i fallskjermhopping.

– Samtidig som vi feirer fallskjermsporten med dansk mesterskap, fikk vi i dag nyheten om at et svensk fly, med 8 hoppere pluss pilot, har styrtet. Det er ikke spesielt lang tid siden en annen klubb i Sverige opplevde det samme, og det er ufattelig tragisk, skrev han på Facebook torsdag kveld.

Dagen etter delte han bildet fra innsiden av ulykkesflyet.

9. juli 2013 var det nemlig han som satt i flyet.

– Jeg hadde et lag som trente mot dansk mesterskap i 2013, i Skydive Skåne. Da hoppet vi fra det aktuelle flyet som har havarert nå, sier han.

FLYVRAKET: Slik så flyet ut etter havariet i nærheten av lufthavnen i Örebro torsdag. Foto: Jeppe Gustafsson / TT NYHETSBYRÅN

Det var torsdag kveld at propellflyet havarerte like etter avgang i Örebro i Sverige. Åtte fallskjermhoppere og én pilot omkom.

Til Expressen bekrefter Jesper Bergstrand fra Örebro fallskjemklubb at de åtte hopperne var medlemmer av klubben. Han sier også at de var forholdsvis unge.

Like etter hendelsen betegnet politiet ulykken som et «totalhavari». Flyet skal ha gått ned «helt ukontrollert» og krasjet et lite stykke fra rullebanen.

Fredag ettermiddag har den svenske havarikommisjonen kommet frem til et trolig hendelsesforløp. Ifølge kommisjonen fikk flyet trolig problemer kort tid etter avgang, på rundt 100 meter over bakken.

Problemene skal ha ført til at flyet gjorde en «kraftig venstresving og deretter gått i bakken». Årsaken til dette er fremdeles ikke kjent.

Fikk beskjed om ulykken like før hopp

Nordin som har drevet med fallskjermhopping siden han var 19 år, sier at han måtte konsentrere seg litt ekstra under mesterskapet etter at nyheten om ulykken kom.

– Under det første hoppet hadde jeg et par punkter der jeg måtte ta meg i å holde fokus på hopp.

Han legger til at han har hoppet i konkurranser lenge og at det har ført til at han har trening i å sortere ut slike hendelser.

FALLSKJERMHOPPER: Kjetil Nordin fra Rogaland. Foto: Privat

– Begynner å tenke litt

I løpet av tiden i fallskjermmiljøet har Nordin flydd i syv forskjellig fly som senere har havarert, blant annet et fly av samme type som styrtet torsdag.

– Jeg har hoppet fallskjerm i 18 år, men synes likevel det er mye med syv fly. Man begynner å tenke litt når det er så mange ulykker, spesielt når det kommer to så like ulykker så tett på hverandre i samme land.

– Hva mener du med «begynner å tenke litt»?

– Man begynner å tenke på at det er en risikosport man holder på med.

– Vurderer du å legge fallskjermen på hylla etter slike ulykker?

– Ikke reelt, men tanken melder seg. Jeg ville løyet om jeg ikke sa det.

FRITT FALL: Her hopper Kjetil Nordin sammen med det danske landslaget, som han deltar i det danske mesterskapet med. Foto: Privat

– Alle kjenner noen som kjenner noen

Nordin sier at han tror han ikke kjente noen av fallskjermhopperne som omkom torsdag i Sverige.

– Men det er et lite miljø, og alle kjenner noen som kjenner noen.

På bildet han delte på Facebook er en av hopperne svensk, i tillegg har Nordin en annen svensk lagkamerat på et internasjonalt lag.

– De kjente noen i den forrige ulykken. Jeg er ikke overrasket om det kjenner noen nå. Det er ikke gøy.

Mest bekymret for mannen som er pilot

– Hva sier familien din om hoppingen etter slike ulykker?

– Jeg tror foreldrene mine føler seg ganske trygge. Selv er jeg mest bekymret for mannen min som er pilot i tillegg til fallskjermhopper.

Ifølge Nordin er det piloten som er mest utsatt om det skjer noe med et fly – og under mesterskap, som det i Danmark, blir det «ekstremt mange timer for» mannen i cockpiten.

– Vi må prøve å passe på at han ikke blir for sliten, men han er heldigvis god til å ta pauser, selv om folk ønsker å hoppe hele tiden.

Lørdag kaster Nordin seg ut fra et fly på nytt, i det danske mesterskapet – der han deltar med to lag – det danske landslaget og et lag han er hoppende trener for.

Med landslaget ligger han til å ta gull og med det andre bronse. Senere i sommer skal han også delta i norgesmesterskap med Tønsberg fallskjermklubb.