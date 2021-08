TVUNGET NED: Dette Ryanair-flyet ble tvunget til å lande i Minsk i Hviterussland i slutten av mai. Foto: ONLINER.BY

Student ble anklaget for å være KGB-agent – tilbake i Norge

I mai fikk hviterussiske myndigheter et Ryanair fly til å nødlande i Minsk og arresterte en opposisjonell aktivist. En hviterusser bosatt i Norge som også gikk av flyet, ble anklaget for å være KGB-agent.

Publisert: Nå nettopp

Nå er mannen, som har bodd flere år i Norge, tilbake i jobb og studier, får VG bekreftet. Han har avvist å ha noen tilknytning til det hviterussiske sikkerhetspolitiet KGB.

Det utløste internasjonal fordømmelse da et fly med 133 passasjerer på vei fra Athen til Vilnius i Litauen ble tvunget til å lande i Minsk i slutten av mai, etter påstander fra hviterussiske myndigheter om at det var en bombe om bord.

Den regimekritiske aktivisten Roman Protasevitsj (26) og kjæresten Sofia Sapega (23) ble raskt arrestert og ført vekk fra flyplassen, satt i KGBs varetekt og anklaget for å organisere opptøyene etter valget i fjor.

Ingen bombe ble funnet på flyet.

VARETEKT: Protasevitsj avbildet på et bilde tatt av politiet etter noen dager i varetekt i Minsk, med tydelige sår på kroppen. Foto: ONT channel

Hviterussland kalles ofte «Europas siste diktatur», ligger mellom Polen, Russland, Ukraina og Baltikum og ledes av president Aleksander Lukashenko.

Protasevitsj er en av grunnleggerne av mediebyrået Nexta, som det siste året har publisert videoer og bilder av valgfusk, overgrep og tortur mot demonstranter i Hviterussland. Han har bodd i Vilnius siden 2019.

Vestlige ledere og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg beskrev hendelsen som en «statlig flykapring», midt i Europa. EU svarte med omfattende sanksjoner og krever at de to løslates umiddelbart.

Ifølge Protasevitsj’ kolleger i Nexta meldte aktivisten til dem at hviterussisk KGB skygget ham i Athen før avreisen, ifølge Guardian.

Da flyet etter seks timer på nytt lettet mot Vilnius, var også en greker og to hviterussere igjen i Minsk. Ryanairs irske direktør Michael O’Leary gikk kort tid etter ut med sterke anklager i et radiointervju med Newstalk, der han hevdet de gjenværende passasjerene var tilknyttet det hviterussiske sikkerhetspolitiet KGB.

Påstandene ble gjengitt i nyhetsmedier verden rundt.

UNDERSØKT: Bagasjen til alle passasjerer ble undersøkt av bombehunder. Foto: REUTERS TV

Også Irlands utenriksminister spekulerte også i at de andre passasjerene som gikk av flyet var tilknyttet KGB.

Påstandene er senere imøtegått av Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis. Han var krass i kritikken mot Hviterussland, men sa til tyske Bild at de ikke hadde funnet noen bevis for at KGB-agenter gikk om bord i Athen.

– Vi undersøkte det nøye, understreket Mitsotakis.

– Gikk til passkontrollen

Den ene hviterusseren som gikk av, har bodd i Norge i flere år. Han studerer ved et norsk universitet og jobber ved en offentlig institusjon, får VG bekreftet fra flere hold.

Mannen har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser siden slutten av mai. VG har vært i kontakt med mannens arbeidsgiver, som opplyser at hviterusseren ikke ønsker å svare på spørsmål fra pressen.

De tre passasjerene som ble igjen i Minsk har forklart at det var enklest for dem å bli igjen, fordi de uansett skulle ulike steder i Hviterussland. Dermed ble det en omvei å bli med flyet videre til Vilnius.

Mannen som bor i Norge, uttalte følgende i en video sendt på en statlig hviterussisk TV-kanal i slutten av mai:

– Rundt klokken syv på kvelden kom det informasjon om at vi skulle ta av. Jeg ble kjent med en kvinne som også var hviterusser, som meg, og enda en til, en greker, tror jeg. Han ville også bli igjen i Minsk. Vi gikk til passkontrollen. De kontrollerte passene og alt og ledet oss ut av flyplassen.

I videoen sitter han i et rom bak et bord og snakker til kameraet. Bak ham er plastblomster og små bilder på veggen.

Tittelen på innslaget var «Ingen KGB-ansatte identifisert blant passasjerene på Ryanair flight».

VG har kontaktet Ryanair med spørsmål om de står ved anklagene mot passasjerene som gikk i av i Minsk, men ikke fått svar.

Kjent for PST

PST har ansvar for å håndtere andre lands sikkerhetstjenester som opererer på norsk jord. PST er kjent med at en hviterusser bosatt i Norge var blant passasjerene som gikk av flyet i Minsk og ble igjen.

Seniorrådgiver Martin Bernsen sier til følgende til VG:

– Vi kan ikke kommentere denne saken konkret, men på generelt grunnlag kan vi si at Hviterussland ikke er av de landene vi har trukket fram i trusselvurderingen vår.

De siste årene har PST trukket fram særlig Kina, Russland og Iran som aktører som spionerer mot Norge og norske interesser.

Har du informasjon om denne saken? Ta kontakt med VGs journalister på telefon eller via den krypterte appen Signal: Eiliv Frich Flydal: 45291836. Ola Haram: 92088655

KGB-byste

Den hviterussiske kvinnen som også ble igjen i Minsk dukker opp i en annen video i den samme nyhetssendingen.

– Vi fikk først ikke lov til å gå av, men etter hvert sa de ja til det. Det var meg, en hviterusser og en greker, sier hun til en mann i samme rom.

Hun sitter bak et skrivebord på et kontor. I bokhyllen bak henne står det en samling bøker om menneskerettigheter. I speilbildet fra glassdøren som dekker resten av bokhyllen, kan det skimtes flere små statuer. Deriblant det som fremstår som en byste av Feliks Dzerzjinski.

Dzerzjinski ledet bolsjevikenes politiske politi, Tsjekaen, etter Oktoberrevolusjonen i 1917 og hadde ansvar for å arrestere klassefiender og andre motstandere av kommunistene.

Han ble født i dagens Hviterussland og har landemerker oppkalt etter seg.

Grekeren som ble igjen har forklart til medier at han skulle besøke sin kone i Minsk.