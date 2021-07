HOVEDKONTOR: Med en utgave av Agder avis fra 1981 i hånden, går Pfizer-sjef i Israel Alon Rapaport i gangene der avtalen mellom Israel og Pfizer ble til. Foto: Harald Henden

Pfizer i Israel: Slik ble Israel vaksine-vinneren

TEL AVIV (VG) På et møterom i byens forretningsdistrikt forteller Pfizer-sjefen om hvordan Israel fikk superavtalen i land – og om Norge kunne gjort det samme.

Publisert: Nå nettopp

Var det flaks eller hardt arbeid som sikret at Israel kunne fullvaksinere hele befolkningen i februar?

Mens Norge og resten av Europa skrek etter vaksiner i vinter, landet det jevnlig millionleveranser av vaksinedoser på flyplassen i Tel Aviv.

Her er kontrakten og historien bak avtalen som sikret Israel forspranget.

Daværende statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere sagt at han ringte Pfizer-toppsjefen Albert Bourla 30 ganger.

At regjeringen kastet seg over telefonen, bekrefter Pfizers medisinske sjef i Israel, Alon Rapaport:

– Regjeringen var veldig pågående. Han (Netanyahu, red.anm.) pushet på, og sammen med oss, samlet vi argumentasjon på hva som var fordelen med å gi vaksinen raskt til Israel, sier han til VG.

FORNØYD: Alon Rapaport mener både Israel og Pfizer fikk mye ut av avtalen. De fleste israelerne har vært fullvaksinert et halvt år. Nå er 60 prosent av hele befolkningen vaksinert – og tallet er høyere for de over 18 år. Foto: Harald Henden

– Pushy folkeslag

At taktikkeri og overtalelseskunster bidro, legger han ikke skjul på. Tror han Norge kunne gjort det samme?

– Til slutt handler det om forhandlinger. Dette er business, sier Rapaport i Pfizer.

Samtidig er det vanskelig å gjette på hva andre land kunne fått til, legger han til. Pressesjefen Tali Rosin, bryter inn:

– Vi er et «pushy» folkeslag – vi har ikke europeiske manerer!

Rapaport nikker, men protesterer på ordet pushy.

– Vi er et lite, ungt land, med en befolkning som gikk gjennom flere kriger. Så vi har en kulturell kampmentalitet, mot krig og holocaust. Vi må forsvare oss selv. Når vi ser en trussel, gjør vi det vi kan.

– Jeg oppfordrer alle som kan, til å gjøre det samme.

forrige





fullskjerm neste PFIZER: Håndsprit har blitt et sjeldent syn i Israel etter at myndighetene fjernet alle tiltakene i mai.

Månedsvis foran Norge

Helseminister Bent Høie og regjeringen har vært ordknappe rundt hva som ble forsøkt for å skaffe vaksineavtaler på egen hånd. Men de valgte å skaffe vaksiner gjennom EU.

De ønsker fortsatt ikke å svare på hvilken dialog de hadde med Pfizer:

– Vi mener at den beste strategien for vaksinetilgang er å opptre samlet med EU. Vi står sammen med resten av Europa i forhandlinger med industrien, noe som er en styrke, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post til VG.

Her er kontrakten

De fleste israelerne har vært fullvaksinert et halvt år. De har satt 11 millioner vaksinedoser – nok til å ha fullvaksinert hele den norske befolkningen.

Men Pfizer fikk også noe ekstra utav Israel-avtalen. De en mulighet til å få ut raske svar på den «virkelige» effekten av vaksinen, ved at Israel leverte data til selskapet.

– Så jeg tror det var en vinn-vinn-situasjon, sier Pfizer-sjefen.

VG har sett og fått verifisert kontrakten fra Pfizer.

På side 3 står målet for avtalen klart og tydelig:

«Å måle og å analysere epidemiologiske data som kommer fra utrullingen av produktet, for å stadfeste om flokkimmunitet kan oppnås etter å ha fått en viss vaksinedekning-prosent i Israel», står det i avtalen.

I avtalen står det at Israel skulle dele vaksinedata som Pfizer kunne bruke i sin videre utrulling i resten av verden. Prisen er ikke kjent. Gjennom ukentlige møter mellom partene, ble Israel den forlengede armen til den kliniske studien:

Hvor mange vaksinerte ble syke, og fikk de mild, moderat eller alvorlig sykdom? Hvor mange fikk infeksjonen i det hele tatt?

Avtalen gjør at Israel ikke bør bevege seg så mye bort fra slik vaksinen ble testet i studien, sier Rapaport.

forrige





fullskjerm neste TETT KONTAKT: Rapaport sier departementet står helt fritt til å bruke vaksinen slik de vil, men innrømmer at det ligger visse føringer i hvordan Israel kunne rulle ut vaksinen sin. Det gjelder blant annet å følge intervallet mellom første og andre dose, som er tre uker.

Testkaninen

Og det var ikke det eneste hinderet i vaksineløypa: I mars tok Norge ut AstraZeneca og senere også Johnson & Johnson på grunn av dødelige blodpropp-bivirkninger. Dermed ble Pfizer den viktigste vaksineleverandøren.

forrige





fullskjerm neste MINNER: Alon Rapaport har spart på Agder avis i 40 år. Da var han på en internasjonal sommerleir i Flekkefjord.

HUB: Pfizers kontor i Israel ligger i et tech-distrikt, litt nord for Tel Aviv. Foto: Harald Henden

En kort kjøretur unna der hvor Israel- avtalen ble til, er tech-hubene byttet ut med et rolig villastrøk og sirisser. Ettermiddagssolen er nærmest kvelende uten sjøluften i nærheten.

Ut av inngangsdøren kommer en av de mest fremtredende personene under Israels coronahåndtering. Itamar Grotto vil møtes utendørs.

– Beklager! Men det er for deres beskyttelse!

Inntil nylig var han en av toppsjefene for landets coronahåndtering ved det israelske helsedepartementet. Da åremålet var over, gikk turen rett til EM-finalen i delta-metropolen Storbritannia.

Nå har han satt seg selv i karantene.

Coronasjef: Slik jaktet de vaksine

MINNE: Itamar Grotto ledet teamet som var ansvarlig for både innkjøpet og utrullingen av det som fikk Israel raskest ut av coronakrisen i verden, nemlig vaksinen. Her poserer med konas gamle sykkel i forhagen. Foto: Harald Henden

Med en gang pandemien brøt ut, satte Israel i gang sonderingene rundt vaksineinnkjøp, forteller han.

Moderna var den første avtalen de signerte. Men da det viste seg at de fleste dosene først skulle til USA, måtte de prøve andre veier. Dermed hoppet de på Pfizer-muligheten.

I likhet med Rapaport i Pfizer, peker han på Israels helsesystem og logistikk-utrulling som viktige argumenter inn mot vaksineselskapet.

– Så jeg tror Pfizer hadde et incentiv til å gi Israel vaksiner veldig raskt, få raske resultater og se hva som skjer med andre land. Jeg tror ikke det bare var press fra Israel. Det handlet ikke om penger, sier han.

SJEF: Grotto har bakgrunn fra Israels forsvarsstyrker og har i en årrekke vært sentral som direktør for folkehelse i helsedepartementet. Nå er han i jobbkarantene et år. Foto: Harald Henden

Grotto utelukker ikke at Norge kunne fått til det samme. Samtidig nevner han det han mener er en annen fordel med Israel:

– Israel er et heterogent samfunn, med folk fra hele verden. Så det var muligens en annen fordel for å teste vaksinen.

Departementet: Kunne endt opp med AstraZeneca

Når alle nordmenn får tilbud om andre dose i september eller oktober, har israelerne vært fullvaksinert i syv måneder.

VG har spurt Helsedepartementet hva regjeringen gjorde for å sikre en egen vaksineavtale for å sørge for nok vaksiner til det norske folk. De svarer at det klare rådet var å bli med i en større allianse:

– Det var lite sannsynlig at Norge som et lite land ville bli prioritert. Norge kunne fort endt opp med en avtale bare med AstraZeneca, dersom regjeringen hadde forsøkt egne avtaler fremfor EU-sporet i fjor, skriver Erlandsen.

I høst skal coronakommisjonen granske Norges vaksineutrulling – og hvilken kontakt de hadde direkte med vaksineselskaper før de gikk inn i EU-samarbeidet.