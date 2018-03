Væpnet mann har tatt gisler på pleiehjem i USA

Publisert: 09.03.18 21:33 Oppdatert: 10.03.18 01:41

En mann med automatvåpen har tatt tre gisler på et pleiehjem for krigsveteraner i California.

De tre gislene er alle ansatte, opplyser politiet klokken 23.00. Ingen er skadet i den pågående gisselsituasjonen.

Gislene skal ikke være ansatt ved selve hjemmet, men ved The Pathway Home, ifølge CNN rådgivere som jobber med veteraner med posttraumatisk stressyndrom.

I 01-tiden natt til lørdag norsk tid, er situasjonen fremdeles uavklart, ifølge Napa Valley Register .

De første meldingene om skyting kom klokken 10.20 fredag formiddag lokal tid. Fire minutter senere begynte en skuddveksling mellom politiet og gjerningsmannen, bekrefter politiet.

Videre tok mannen seg inn på et rom, der også de tre gislene befinner seg. Politiet har ikke klart å få kontakt med ham, men kjenner mannens identitet. De har forsøkt å kontakte ham via gjerningspersonens mobil og gjennom fasttelefoner i bygget.

Politiet har sperret av det store statlige pleiehjemmet i Yountville i Napa County og sendt ut en advarsel til innbyggerne i området om å holde seg unna. De hevder på pressekonferansen at gisselsituasjonen ikke utgjør noen trussel mot andre enn de tre gislene.

Både regionalt og føderalt politi er til stede.

Mannen som gikk inn i pleiehjemmet fredag, var iført skuddsikker vest og var væpnet med et automatvåpen, ifølge avisen Napa Valley Register.

Samme avis melder at gjerningspersonen skal være 36 år. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra myndighetene.

Pleiehjemmet åpnet i 1984 og er det største for veteraner i USA . Det huser veteraner fra andre verdenskrig, Vietnamkrigen, Koreakrigen og konfliktene i Irak og Afghanistan, skriver NBC News .















VETERANHJEM: Folk på vei til informasjonssenteret for å oppdatere seg på situasjonen på veteran-pleiehjemmet. Ben Margot / TT / NTB Scanpix

Byen Yountville ligger nord i San Francisco og har omkring 3000 innbyggere. Anlegget ligger like nord for Napa, et populært turistmål kjent for sine vingårder.

Mannen til en av dem som arbeider ved hjemmet, forteller til AP at gjerningsmannen snek seg inn på en avskjedsfest for en ansatt. Han lot noen få dra, mens andre altså skal ha blitt holdt igjen som gisler. Politiet bekrefter at han på et tidligere tidspunkt hadde flere gisler.

California Department of Veterans Affairs skriver på sin Facebook-side at sikkerheten til innbyggere, arbeidere og samfunnet er deres største prioritet.

«Vi har aktivert vår beredskapsprotokoll og samarbeider med nødetatene. Ytterligere offisiell informasjon vil bli gitt av nødetatene når den er bekreftet», skriver de.

Saken oppdateres.