FEIL RETNING: Passasjerene skulle fra Sundsvall til Göteborg. Likevel landet flyet nord i Sverige, i Luleå. Foto: Skjermdump

Skulle til Göteborg – landet i Luleå

Publisert: 13.03.18 07:58 Oppdatert: 13.03.18 10:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-13T06:58:52Z

Passasjerene som gikk om bord på Nextjet-flighten i Sundsvall i Sverige hadde boardingkort som viste Göteborg. Likevel landet de over 1000 kilometer fra destinasjonen.

Mandag førte dårlig vær i Sør- Sverige til at flyselskapet Nextjet ble forsinket på flere av sine flyginger. Der iblant en flyging fra Sundsvall, som ligger på linje med Røros, til Göteborg i sør.

Da flyet landet befant de seg imidlertid i Luleå – en by i Nord-Sverige.

– Jeg bare lo. Hva skal man gjøre, sier en av passasjerene, Roger Leirvik, til Aftonbladet .

– Sakket farten litt tidlig

På grunn av det dårlige været sør hadde flygingen mellom Sundsvall og Göteborg blitt kansellert – tilsynelatende uten at hverken de reisende eller flyplassen i Sundsvall hadde blitt informert.

Leirvik, som hadde besøkt Sundsvall i forbindelse med jobb, forteller til Aftonbladet at han og 33 andre passasjerer ble sittende og vente på flyplassen ettersom flyet deres var forsinket.

I 20-tiden var flyet på plass og klart for boarding, og passasjerene skannet kortene og gikk om bord.

– Jeg synes de sakket av på farten litt tidlig, sier Leirvik.

Da han og de andre passasjerene gikk ut av flyet befant de seg til sin store overraskelse i en helt annen kant av landet enn det boardingkortets destinasjon viste.

– Det var ingen som skulle til Luleå, slår Leirvik fast.

Igjen på flyplassen i Sundsvall satt det imidlertid en håndfull passasjerer som skulle det.

Aldri opplevd noe lignende

– Det virker som det har skjedd en real kommunikasjonsfeil mellom flyplassen i Sundsvall og oss, forteller markedssjef i Nextjet, Henning Lindberg, til Aftonbladet.

Han forteller at det på grunn av det dårlige været i sør aldri var meningen at flyet skulle lande i Göteborg, men at passasjerene med denne destinasjonen på boardingkortet likevel ble sluppet om bord.

På Sundsvall flyplass forteller de at det aldri kom noen beskjed til dem fra det aktuelle flyselskapet om at flyet som tok av skulle til Luleå istedenfor Göteborg.

– Et sted har det gått feil når det ikke har kommet informasjon til flyplassen, sier operativ sjef på Sundsvall Timerå flyplass, Roger Waldehag.

Han legger til at han i løpet av sine 16 år i stillingen aldri har vært med på noen lignende.

Både passasjerene som egentlig skulle til Luleå, og de som ufrivillig tok turen, får etter en natt på hotell fly til sine korrekte destinasjoner tirsdag.