TOPPMØTE: Thorbjørn Jagland tar et godt grep om Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu under sitt besøk i Ankara torsdag. Foto: Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Utfordringene står i kø for Jagland i Tyrkia

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 15.02.18 11:53 Oppdatert: 15.02.18 12:56

ISTANBUL (VG) Europarådets Thorbjørn Jagland er på sitt mest krevende besøk til Tyrkia noensinne. Rettssikkerheten i landet er under press, og forholdet til Europarådet likedan.

Mye står på spill når generalsekretæren for Europarådet gjester den tyrkiske hovedstaden Ankara torsdag og fredag. Her møter Jagland blant annet president Recep Tayyip Erdogan , utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu og ledelsen for grunnlovsdomstolen i Tyrkia .

– Besøket er ment å understreke viktigheten av rettssikkerheten og grunnlovsdomstolen i Tyrkia, som gjentatte ganger har vært tema ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Daniel Holtgen, pressetalsperson i Europarådet, til VG.

Tyrkia trakk pengestøtte til Europarådet

Jaglands besøk vil være mer utfordrende enn hans tidligere reiser til Ankara av flere grunner:

Jagland i vrien spagat

Jagland står overfor en krevende øvelse i Ankara der han må stå i spagat mellom skarp kritikk og alliansebygging.

Tyrkia har vært EU-kandidat siden 1999, men troen på fullt medlemskap er historisk lav . Dermed er Europarådet, som Tyrkia var med på å grunnlegge, kanskje dét vestlige organet som står best posisjonert til å påvirke Ankara i menneskerettighetsspørsmål.

Grunnlovsdomstolen under press

– Arrestasjonene av tyrkiske parlamentarikere og journalister er noe Jagland vil ta opp med de tyrkiske myndighetene, forteller pressetalsperson Holtgen.

Spesielt én sak opptar Jagland: Rettssaken mot de to terrortiltalte journalistene Mehmet Altan and Şahin Alpay. Nylig ble grunnlovsdomstolens bindende beslutning om løslatelse overstyrt av en underliggende kriminaldomstol. Grunnlovsdomstolen gikk deretter imot sin egen avgjørelse . Flere tolket dette som den tyrkiske rettssikkerhetens endelikt.

Kan komme klagebølge til Strasbourg

En annen ting som står på Jaglands agenda er den tyrkiske kommisjonen som skal håndtere klager på utrenskingene. Jagland var pådriver for å opprette kommisjonen, for å unngå at titusener av saker skulle havne i domstolen i Strasbourg.

Men arbeidet går i sneglefart: Kun 300 av over 100.000 klager er blitt behandlet siden januar i fjor – og de fleste endte i avslag, ifølge den tyrkiske eksilgruppen Stockholm Center for Freedom .

– Det er viktig at unntakstilstandskommisjonen jobber effektivt. Hvis ikke, vil flere saker komme i Strasbourg, sier Holtgen.