SOLDATER: Venezuelanske styrker utplasserte før daggry lørdag sperringer ved Simón Bolivar-broen, som er en av flere broer som knytter delstaten Táchira til Colombia. I morgentimene begynte venezuelanere som støtter opposisjonen å fjerne sperringene. Foto: AP / NTB scanpix

Venezuelanske soldater slutter seg til Guaido

Fire venezuelanske soldater har forlatt sin post ved grensen for å støtte opposisjonsleder Juan Guaidós forsøk på å frakte forsyninger inn i Venezuela.

NTB

Publisert: 23.02.19 16:33







Frammøtte venezuelanere har fulgt opposisjonsleder Juan Guaidós oppfordring om å hjelpe til med å frakte hjelpeforsyninger fra den colombianske grensebyen Cúcuta og inn i Venezuela lørdag. Venezuelanske myndigheter hadde satt opp sperringer ved flere av broene som går over grensen for å hindre forsøket.

I de tidlige morgentimene lørdag bisto et pansret kjøretøy med å bryte gjennom sperringene på broen Internacional Simón Bolívar. To soldater forlot deretter kjøretøyet og tok seg til fots inn i Colombia, ifølge den venezuelanske journalisten Carmen Victoria Inojosa, som har lagt ut flere videosnutter og meldinger på Twitter.

– På folkets side

Senere opplyste en talsmann for colombianske innvandringsmyndigheter at en tredje soldat også hadde gått over Simón Bolivar-broen. De brukte et lite, pansret kjøretøy for ta seg over, opplyser talsmannen. En fjerde venezuelansk soldat gikk inn i Colombia via en annen grensebro, ifølge talsmannen Francisco de Paula Santander.

– De er ikke desertører, soldatene som har besluttet å slutte seg til vår kamp. De har besluttet å stille seg på folkets og grunnlovens side, skriver Guaido på Twitter.

– Velkommen! Friheten og det venezuelanske demokratiets ankomst er ikke noe som kan stanses, skriver han videre.

Kastet sperringer i elva

Selv befinner han seg på den colombianske siden av grensen etter å ha brutt utreiseforbudet som president Nicolás Maduro hadde ilagt ham.

Etter at de to første soldatene tok seg gjennom, fortsatte frammøtte venezuelanere med å fjerne øvrige sperringer, som de kastet ned i elva, ifølge videoopptak fra stedet.

De ble møtt av tåregass fra venezuelanske styrker, og en kvinne skal være såret, ifølge Inojosa.