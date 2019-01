Donald Trump advarer Tyrkia om økonomisk ødeleggelse dersom de angriper kurderne. Foto: AP / NTB scanpix

Trump vil «knuse Tyrkia økonomisk» om de angriper kurderne

UTENRIKS 2019-01-14T06:07:38Z

President Donald Trump sier at Tyrkia og USA-støttede kurderne som kjemper mot IS i Syria, ikke får lov til å angripe hverandre når USA trekker seg ut.

NTB

Publisert: 14.01.19 07:07

– Vi kommer til å knuse Tyrkia økonomisk dersom de angriper kurderne. Lag en 32 kilometer (20 miles) sikkerhetssone, skriver presidenten på Twitter , og fortsetter:

– På samme måte som at kurderne ikke får lov til å provosere Tyrkia.

President Trump skriver også på Twitter at de startet den lange uttrekningen av Syria med å angripe de siste IS-områdene «hardt» og «fra mange retninger». USA vil komme med nye angrep fra en nærliggende base dersom situasjonen fortsetter, sier presidenten.

Sidestiller IS og YPG

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sin talsperson Ibrahim Kalin svarer Trump på Twitter , hvor han skriver at de fortsatt kommer til å sidestille kurderne med IS.

– Terrorister kan ikke være dine partnere og allierte. Tyrkia forventer at USA respekterer vårt strategiske partnerskap og ikke vil at det skal bli skygget av terrorpropaganda. Det er ingen forskjell på Daesh (IS på engelsk), PKK, PYD og YPG. Vi vil fortsette å kjempe mot dem alle, skriver han.

Tror på avtale

Uttalelsene fra Trump kommer dagen etter at USAs utenriksminister Mike Pompeo uttalte at han har tro på at USA og Tyrkia kommer til å få til en avtale om hvordan kurdiske tropper i Syria skal beskyttes.

Den kurdiske YPG-militsen, som har støtte fra USA i krigen mot jihadistgruppen IS i Syria, blir av Tyrkia sett på som en terrororganisasjon, på lik linje med det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK i Tyrkia.