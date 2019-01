21-åring siktet for dobbeltdrap og kidnapping - forsvunnet 13-åring identifiserte bilen

13 år gamle Jayme Closs hadde vært borte i hele 88 dager da hun ble funnet igjen torsdag ettermidag.

Publisert: 11.01.19 17:23 Oppdatert: 11.01.19 17:34

13-åringen har vært savnet siden oktober, da foreldrene Denise (46) og James Closs (56) ble funnet skutt og drept i deres hjem i småbyen Barron i Wisconsin.

Onsdag ble Closs funnet i byen Gordon i Wisconsin, 100 kilometer unna. Det er hjembyen til mannen som nå er siktet for to overlagte drap og kidnapping, 21 år gamle Jake Thomas Patterson, opplyser politiet.

– I 88 dager har jeg sagt at vi ville jobbe uten stopp for å finne Jayme og ta henne med hjem. Det er nettopp det vi har gjort, sa Chris Fitzgerald i Barron County-politiet på en pressekonferanse nå.

Politiet forteller at at 13-åringen kom seg ut fra huset hvor hun ble holdt fanget og klarte å finne hjelp. Politiet tror ikke den siktede hadde noen relasjon til 13-åringens familie.

– Vi tror Jayme var det eneste målet, sier Fitzgerald på pressekonferansen.

Politiet sier 21-åringen holdt 13-åringen skjult fra sine venner og sin omgangskrets. Han var arbeidsledig.

– Jeg kan fortelle dere at den mistenkte hadde planlagt sine handlinger og tok mange aktive grep for å holde sin identitet skjult for politiet og offentligheten, sier Fitzgerald.

Funnet av forbipasserende

Det var en forbipasserende på tur med hunden som oppdaget jenta, skrev lokalavisen Minneapolis Star Tribune. Jenta var tynn, med flokete hår og kledd i skitne klær og for store sko. Den forbipasserende tok Closs med til en nabo, der hun oppholdt seg mens politiet ble tilkalt.

Naboene, Kristin og Peter Kasinskas, forteller til avisen at jenta avslo mat og vann, og at hun ikke visste hvor hun befant seg.

– Jeg tror fortsatt jeg drømmer. Det var som å se et spøkelse, sier Peter Kasinskas til avisen.