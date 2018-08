DREPT: Offisielle bilder brukt under barnas begravelse mandag.

Ett angrep – 40 drepte barn

I en krig der FN har sluttet å telle drepte, forblir de døde oftest anonyme. Men her er navnene på guttene som ble drept da vestligstøttede Saudi-Arabia bombet en skolebuss i Jemen.

Det er en uke siden en bombe sluppet av et angrepsfly fra Saudi-Arabia traff en buss full av barn på skoletur i Saada-regionen nord i Jemen .

Skolebussen hadde stoppet ved et marked for å kjøpe varer til en piknik da det smalt.

51 mennesker ble drept. Ifølge Røde Kors og andre VG har snakket med, var minst 40 av dem barn.

En av guttene filmet bussreisen med mobilen sin rett før angrepet skjedde forrige torsdag. Han het Osama Zeid Al Homran og kan ses som nummer to fra venstre i den midterste rekken i bildet over.

I klippet VG har fått tilgang til, kan man se guttene i bussen mens de filmer hverandre. Klippet viser også andre steder elevene besøkte samme dag, og hvordan de løper gjennom en grønn gravlund.

Osama døde selv i angrepet, noen timer etter at han filmet vennene sine. Her er noe av det han filmet:

Krigen mot Houti-opprørerne i Jemen er drevet frem av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som mener at de jemenittiske Houtiene kjemper erkefienden Irans sak.

Krigføringen til Saudi-Arabia, Emiratene og resten av koalisjonen er støttet med logistikk og utstyr fra en rekke vestlige land. USA og Storbritannia er blant landene som selger kampfly og missiler som brukes av Saudi-Arabia.

Flere vitner VG har vært i kontakt med, som har vært på åstedet, hevder å ha bevis for at det var en amerikanskprodusert Mark 82-bombe fra selskapet Raytheon som ble brukt i massedrapet på skolebarna. Dette er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Hvorfor ble bussen angrepet?

Saada-provinsen, nord i Jemen, er Houti-opprørernes maktbase og herfra skyter de missiler inn i Saudi-Arabia. Først hevdet Saudi-Arabia, som har innrømmet å stå bak angrepet, at bussen var et legitimt militært mål. Så kom detaljene som de drepte barna, og nå vil FN granske det som mange mener er en klar krigsforbrytelse.

Resultatet av en slik gransking vil gjøre liten forskjell for barn som åtte år gamle Mohammed Khaled Alsaady, som overlevde angrepet mot bussen. Ti av hans nære venner er uansett borte for alltid.

Lørdag fortalte gutten til VG om angrepet :

– Jeg skrek. Noen barn lå drept rundt meg og en lå drept i armene mine. Jeg prøvde å rømme vekk ved å dytte den døde kroppen unna, og komme meg bort. En voksen tok meg til sykehus, sa han fra sykesengen.

En video, publisert på nettet (blant andre av Houtiene som ønsker å få sympati for sin kamp), viser sekundene rett etter angrepet.

VG advarer mot sterke bilder:

På mandag ble barna gravlagt i 40 små graver i provinshovedstaden Saada. På gravene var det printet bilder av de døde. En del av disse bildene er samlet i denne artikkelen.

VG har fått tilgang til den offisielle listen med navn på de drepte, utstedt av de opprørskontrollerte myndighetene i Jemen. Vi har deretter oversatt listen fra arabisk:

Her er de døde:

Ahmed Zaid Hussein Tayeb

Youssef Hussein Hussein Tayeb

Osama Zaid Ali Al- Homran

Younes Abd Al-Aziz Al Hyadewi

Yahya Mahdi Ezz El-Din Hurria

Mohamed AbdEl-Salam Abdulla Sheryam

Mohamed Yahya Yahya Fayaa

Youssef Saleh Abdulla Al-Agelly

Youssef AbdEl-Aziz Al-Hedwy

Ali Zaid Hussein Tayeb

Mohamed Abd Al- Hafeed Senin

Eikab Mohamed Hassan Al-Ayadi

Dirham Ali Millouh

Mohamed Mohamed Saghir

Abdel Malak AbdEl-Rahman

Abdullah Islam Tareesh

Mohamed Abdel-Rahman Al-Diab

Ali Salah Fayaa

Mesfer Abdullah Kursan

Abdullah Hussein Fisal Al-Haj

Mohamed Abdullah Ali Al-Marty

Yasser Nasser Ahmed Al Wassy

Zakaria AbdEl-Wahab Fayeaa

Turkey Mohamed Hassan Al-Abdi

Youssef Hassan Al-Diab

Ali Zaid Tayeb

Ali Mohamed Hassan Al-Daie

Amgad AbdEl-Rahman Al-Diab

AbdEl-Elah Abdullah Hussein Al-Razhy

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Foreløpig uidentifisert

Uidentifiserbar ødelagt kropp

Uidentifiserbar ødelagt kropp

Uidentifiserbar ødelagt kropp











Hvor mange er egentlig drept i Jemen-krigen?

I over to år har internasjonale organisasjoner og journalister referert til det relativt lave tallet 10.000. Men krigen har bare blitt verre de siste to årene, så hvorfor har tallet på drepte ikke økt?

Ingen teller lenger, heller ikke FN. Ifølge Washington Post kan så mange som 50.000 mennesker ha blitt drept bare i perioden mellom januar 2016 og juli 2018. Tallet utelukker mennesker drept av krigens mer langvarige effekt, som hungersnød og epidemier utløst av mangel på medisiner, mat og infrastruktur.

VG var på en omfattende reportasjereise i Jemen tidligere i år. Les noen av sakene er:

Til tross for at Norges allierte, USA og Storbritannia, er mer aktive i den direkte materielle støtten til Saudi-Arabia og Emiratene, har Norge også vært involvert:

Samtidig som Norge har bidratt med nødhjelp, har norske selskaper solgt ammunisjon og eksplosiver til en av krigens mest aktive stater, Emiratene. Salget ble stoppet i desember i fjor etter sterkt kritikk fra flere organisasjoner og opposisjonspartier.

Norge selger ikke våpen eller ammunisjon til Saudi-Arabia, men selger annet ikke-dødelig militærutstyr til det totalitære islamistiske kongedømmet.

Det norske ammunisjonsselskapet Nammo har et tett samarbeid med selskapet Raytheon, som beskyldes for å ha produsert bomben brukt i bussangrepet, men produserer ikke deler til den aktuelle bomben.

Krigen i Jemen, som har pågått siden 2015, er fortsatt helt låst. Det er ingen umiddelbar løsning på krigen og det pågår nå ingen aktive, åpne fredsforhandlinger.