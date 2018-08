VONDT: Lille Göte (4) brakk underarmen i barnehagen. Ifølge moren var det ingen ansatte som fikk det med seg. Foto: Privat

Göte (4) brakk armen i barnehagen: – Ingen av de ansatte oppdaget det

UTENRIKS 2018-08-18T13:34:30Z

Ida fant sønnen gråtende med brukket arm i barnehagen. Hun reagerer på at ingen ansatte skal ha fått det med seg.

Publisert: 18.08.18 15:34 Oppdatert: 18.08.18 16:40

Da Ida Wetterström skulle hente sønnene i barnehagen i Bålsta i Sverige på onsdag, kom minstemann Wilmer (3) løpende med en dramatisk beskjed.

«Göte har slått seg, og du må komme nå, nå, nå!»

Det var Aftonbladet som omtalte saken først.

Ida, som sto og pratet med en av de ansatte, skjønte at sønnen mente alvor, og ble med til lekeslottet i barnehagen.

Der satt fireåringen og gråt, mens han holdt i armen sin. Ida la merke til at armen så ut som en «z».

Göte hadde brukket armen. Underarmen sto rett ut i en 90 graders vinkel.

– Jeg roper at noen må ringe ambulanse. Ingen ser ut til å forstå alvoret. Så mens jeg selv ringer ambulansen ber jeg dem om å hente en saks, så jeg kan klippe opp skjorten hans for å se hvor ille det er, sier Ida til VG.

Ingen av de ansatte skal ha sett selve hendelsen, og det er uvisst hva som egentlig skjedde.

– En skikkelig smell var det i alle fall ... I feil vinkel, sier Ida.

Hun forteller videre at Göte ble hentet av ambulanse, og fikk god hjelp på sykehuset. Hun er imidlertid lite fornøyd med hvordan de ansatte håndterte situasjonen.

– At de ikke oppdaget dette! Ting skjer fort, men dette er ikke greit. Det var fryktelig vanskelig å finne Göte i den tilstanden, sier hun, og sikter til at ingen voksne var i nærheten da hun fant sønnen.

– Jeg er så stolt over både han og lillebroren, for hvor tålmodig de har vært og hvordan de taklet det hele. Nå blir det gips og ro og fred i minst fire uker. Vi håper på å slippe operasjon, sier hun.

– Har god oversikt over barna

Aftonbladet har vært i kontakt med barnehagen, som henviser til lederen for barnehagene i Håbo kommune, Anna H Walterholm.

Hun sier de ikke kan kommentere enkelthendelser.

– Jeg kan absolutt ikke kommentere det, men vi kommer selvfølgelig til å utrede og følge opp det som har skjedd i henhold til våre rutiner, sier hun til den svenske avisen.

Hun sier videre på et generelt grunnlag at pedagogene på deres barnehager har god oversikt over barna.