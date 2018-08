RØMTE: I september i fjor møtte VG mange rohingyaer som hadde flyktet fra hjemlandet, og over grensen til Bangladesh. Foto: Terje Bringedal, VG

FN-granskere mener Myanmars generaler har begått folkemord

FN-granskere mener Myanmars øverste militære ledere må stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Blant dem som må straffeforfølges er landets forsvarssjef Min Aung Hlaing, mener FN -granskerne. De slår fast at det er begått forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser i delstatene Rakhine, Kachin og Shan.

FN-granskerne, som har et mandat fra FNs menneskerettsråd, har blant annet intervjuet hundrevis av flyktninger fra Myanmars muslimske rohingya-minoritet, som for ett år siden var blant de over 700.000 som ble drevet på flukt fra Rakhine til Bangladesh .

Nedbrente landsbyer

Granskerne har også analysert satellittbilder som de mener viser hvordan myanmarske regjeringsstyrker systematisk satte fyr på over 50 rohingya-landsbyer i Rakhine.

Leger Uten Grenser (MSF) har anslått at minst 6.700 rohingyaer ble drept i løpet av en måned, og FN har tidligere anklaget Myanmar for å drive etnisk rensing.

Myanmars ledelse avviser dette og hevder regjeringsstyrkene har svart på angrep fra militante rohingyaer.

Rohingyaene Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh.

FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall på opp mot 1,3 millioner. Totalt omfatter gruppen over 2 millioner.

Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. Myndighetene i Myanmar mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. De mener selv at de har levd i regionen i mange hundre år.

Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.

Siden 25. august i fjor har anslagsvis 720.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine. Fra før bodde det om lag 200.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh.

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter fortsetter overgrepene mot rohingyaer i Rakhine.

En gruppe granskere fra FN har konkludert med at landets øverste generaler bør straffeforfølges for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Kilde: NTB

FN-granskerne konkluderer på sin side med at regjeringshærens maktbruk har vært grovt overdreven, sett i forhold til hvilke sikkerhetstrusler som har foreligget.

Masseflukt

Rundt 720.000 rohingyaer flyktet i løpet av få uker til fots over grensa til Bangladesh, der det bodde rundt 200.000 rohingya-flyktninger fra før.

Myanmar lover at flyktningene kan vende tilbake til Rakhine, men nekter fortsatt å anerkjenne dem som statsborgere og kaller dem ulovlige immigranter.

Bangladesh og Myanmar inngikk alt i november i fjor en avtale om repatriering, men FNs nødhjelpskontor (OCHA) advarer og sier at forholdene ikke ligger til rette for det.

– Drap, bortføringer og nedbrenning av hjem pågår fremdeles, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein i juli.

Terrortrussel

Myanmars leder Aung San Suu Kyi sa denne uken at det er opp til Bangladesh «å bestemme hvor raskt repatrieringen skal skje».

Fredsprisvinneren understreket også at «terrortrusselen» fra militante rohingyaer fortsatt er reell, og landets regjeringsstyrker fortsatt må ha et stort nærvær i Rakhine.

FNs granskere kaller regjeringsstyrkenes maktbruk i delstaten overdreven.

– Forbrytelsene i delstaten Rakhine, og måten de ble utført på, er av samme natur, alvorlighetsgrad og omfang som man i andre sammenhenger har sett lede til folkemord, heter det i deres rapport.