Advokat Lanny Davis har onsdag blitt intervjuet av en rekke medier der han tar et oppgjør med president Donald Trump.

Cohens advokat: Anser Trump som korrupt og farlig

UTENRIKS 2018-08-22T15:54:02Z

Trumps tidligere advokat har sagt seg skyldig i en rekke lovbrudd. Nå sier Michael Cohens egen advokat at USAs president er skyldig i lovbrudd.

Dagen etter at hans klient, Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen, sa seg skyldig i en rekke lovbrudd , tok advokat Lanny Davis et kraftig oppgjør med den amerikanske presidenten.

For ikke lenge siden uttalte Michael Cohen at han var villig til å «take a bullet» for presidenten. Nå er tonen en helt annen. Uttalelsene fra Cohens advokat blir sett på som et forsøk på å distansere Cohen ytterligere fra Trump.

Davis sier i et intervju med Washington Post at hans klient ble mer og mer desillusjonert med presidenten etter å ha sett hans vennlige tone med Russlands president Vladimir Putin under toppmøtet i Helsinki i juli.

– Etter dette anså han Trump for ikke å være i stand til å være president. Han var bekymret over fremtiden til dette landet.

Onsdag gikk presidenten selv ut mot sin tidligere advokat på Twitter.

– Dersom noen ser etter en god advokat vil jeg sterkt fraråde å benytte seg av tjenestene til Michael Cohen, skriver han.

Michael Cohen, som tidligere var en lojal advokat, altmuligmann og støttespiller for Donald Trump, har i lengre tid vært under hardt press. Siden i vår har han blitt etterforsket av FBI for flere forhold.

Tirsdag inngikk han en avtale med føderale myndigheter, og erklærte seg skyldig i åtte tiltalepunkter:

Fem tilfeller av skatteunndragelse.

Ett tilfelle av falsk forklaring overfor en finansinstitusjon.

Ett tilfelle av unndragelse av inntektsskatt.

Ett tilfelle av å ha foretatt utbetalinger i forbindelse med valgkamp til to kvinner.

I avtalen står det at påtalemyndigheten mener Cohen skal ha mellom 51 og 63 måneders fengselsstraff, mens Cohens leir mener straffen skal ligge på mellom 46 og 57 måneder.

Cohens advokat Lanny Davis, som lenge har vært en åpen tilhenger av Hillary Clinton, sier videre i intervjuer med amerikansk presse:

– Det er ingen tvil om at Donald Trump har begått lovbrudd.

– At en president i USA er skyldig i lovbrudd er langt forbi det som vanlig holder for å stille en president for riksrett, sier han.

Davis ble også spurt om Cohen ville vært villig til å bli benådet for av presidenten for sine erkjente lovbrudd.

– Jeg vet at Cohen aldri ville ha akseptert en benådning fra en mann han ser på som både en korrupt og en farlig person, som sitter i det ovale kontor.