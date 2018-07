I ORDKRIG: Bildet viser Trump (h) og hans tidligere personlige advokat Michael Cohen. Foto: MARK WILSON / AFP

Trump raser over hemmelig opptak

Publisert: 25.07.18 18:17 Oppdatert: 25.07.18 18:28

USAs president Donald Trump går hardt ut mot sin egen advokat etter at CNN sendte et lydopptak mellom de to.

Lydopptaket ble sendt på nyhetsprogrammet «Cuomo Prime Time» tirsdag kveld lokal tid.

I lydopptaket diskuterer daværende presidentkandidat Trump kjøp av rettighetene til en historie om Playboy-modellen Karen McDougals historie om en påstått affære med sin personlige advokat Michael Cohen.

Under valget uttalte en talsperson for Trump at hans kampanje ikke hadde noen kjennskap til utbetalingen fra American Media som sikret at historien ikke kom fram under valget. Opptaket er gjort i september 2016, to måneder før valget.

I Twitter -meldingen langer Trump ut mot Cohen, og stiller spørsmål med ved «hva slags advokat som ville ta opp en samtale med en klient?». Han stiller også spørsmål ved hvorfor samtalen var kuttet akkurat der han visstnok «skulle si positive ting». På Twitter har flere svart på presidentens melding, og et av svarene lyder slik: – Hva slags klient trenger en advokat til å betale for seksuelle avtaler med penger før en blir tatt i ed?