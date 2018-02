KLAR MELDING: Jens Stoltenberg fortalte statsminister Erna Solberg i forrige uke at Norge nå er det eneste NATO-landet med grense mot Russland, som ikke når to-prosentmålet i 2018. Her er de sammen på Ørlandet i fjor høst. Foto: Ole Martin Wold, VG

Norge faller på NATOs liste over forsvarsutgifter

Publisert: 13.02.18 15:56

UTENRIKS 2018-02-13T14:56:08Z

BRUSSEL (VG) Norge rygger nedover NATOs interne liste over landenes forsvarsutgifter i andel av BNP. I 2014 lå Norge helt oppe på syvendeplassen, mens i 2017 var vi nummer 11.

Foran NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag og torsdag, har generalsekretær Jens Stoltenberg nå offentliggjort det store bildet av medlemslandenes vei mot målet, som landene sammen satte til to prosent av BNP innen 2014:

15 land vil nå målet

– I år venter vi at åtte medlemsland når målet. Og i 2024 venter vi at minst 15 allierte land vil bruke to prosent eller mer av BNP på forsvar, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i NATO-hovedkvarteret tirsdag.

Med 29 medlemsland, minus Island som ikke har et eget forsvarsbudsjett, er det altså 13 NATO-land som ikke har en konkret plan mot to-prosent målet.

– Det er riktig at landene har rapportert litt ulikt. Men jeg sier at det er en god start. For ett år siden hadde vi ingen konkrete planer, sier Stoltenberg til norsk presse.

Midt på listen

NATO publiserer ikke tall for enkeltland nå, men ifølge VGs opplysninger vil Norge bli forbigått av flere land i 2018.

Norges andel er ventet å falle svakt fra 1,59 prosent av BNP til forsvar i i 2017, til 1,56 prosent i år.

Gapet opp til NATOs felles mål er nå i 2018 på 16 milliarder kroner, ifølge ferske tall fra Forsvarsdepartementet.

– Norge er nå omtrent midt på NATOs ranking, sier en kilde som kjenner bakgrunnstallene.

Forpliktet

Heller ikke forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil fortelle VG hvor på listen Norge nå er.

– Vi har rapportert inn det som ligger i Forsvarets langtidsplan fra 2016 og i landmaktplanen fra 2017. Det er de løftene som Stortinget har godkjent. I så måte leverer vi det vi har forpliktet oss til. Etter 2020 kommer en ny langtidsplan. Men vi fastholder at målet på sikt er å nærme oss to prosent av BNP, sier Bakke-Jensen til VG foran forsvarsministermøtet.

Ned til 1,5 prosent

25.januar meldte VG at Norges andel av BNP til forsvar vil falle til om lag 1,5 prosent i 2020 , og ligge på det nivået fram mot 2024, og at det ble opplyst i et brev til Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks og forsvarskomité.

Bakke-Jensen bekrefter at NATO har fått de samme tallene.

– Men det hører med i bildet at vi gjør store investeringer i nytt materiell til Forsvaret. Vi vil bevege oss opp fra dagens 26 prosent til 36 prosent av forsvarsbudsjettet til investeringer fram mot 2020. Der overoppfyller vi målet i NATO, som er 20 prosent av budsjettet til investeringer, legger forsvarsministeren til.

Villig til å dø

Jens Stoltenberg har gjennom snart fire år som NATOs generalsekretær fremført budskapet om en jevnere byrdefordeling i alle alliansens hovedsteder, også i Oslo.

– Det har vært en av mine viktigste saker, sier han.

– Vi har gått fra en situasjon fra at landene kuttet, til at landene øker, for tredje år på rad, sier NATO-sjefen.

Han sammenligner NATO-solidariteten med en gruppe som skal krysse en isbre: Alle har tau slik at om en tråkker i en bresprekk, vil resten av gruppen sørge for at vedkommende ikke faller ned.

– Vi er en allianse som er villig til å dø for hverandre. Da må det være lov å stille krav til hverandre, sier Stoltenberg.

Truet med kutt

For nøyaktig ett år siden var USAs forsvarsminister James Mattis på sitt første NATO-møte. Da truet han medlemsland med at NATO ville «moderere sine forpliktelser» overfor land som ikke yter nok til felles forsvar.

President Donald Trump gjentok budskapet i en tordentale på NATO-toppmøtet i mai i fjor.

Nå venter alliansens medlemmer i spenning på hvordan Mattis på dette møtet vil reagere på av annet hvert NATO-land ikke kan bekrefte at de når målet.

– Jeg tror vi blir pekt på som et av de landene som arbeider hardt for å oppfylle målet, sier Frank Bakke-Jensen.

Beveger seg vekk

Men Anniken Huitfeldt (Ap) er ikke like sikker:

– Hvordan skal Frank Bakke-Jensen kunne forklare overfor amerikanerne at Norge beveger seg lengre vekk fra NATO-målet, spør hun.