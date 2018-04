SKAL BESKYTTE: Den nyopprettede styrken med marineinfanterister skal forsvare japanske øyer i Østkinahavet. Foto: ISSEI KATO

Japan lanserer sin første spesialstyrke siden andre verdenskrig

Publisert: 08.04.18 13:14

2018-04-08

Spesialstyrken skal utplasseres på japanske øyer langs Østkinahavet som landet frykter kan okkuperes av Kina.

Det nyeste tilskuddet til det japanske forsvaret ble operative lørdag, med oppdrag å beskytte øyene sørvest for Japan . Øyene lengst bort ligger over 1000 kilometer sørvest for fastlandets sydligste punkt, mot Taiwan. Øya Okinawa ligger omtrent midtveis.

Kina gjør krav på den ubebodde øygruppa Senkaku i Østkinahavet som ligger under japansk kontroll.

– Brigaden skal vise det internasjonale samfunnet at vi kan ta hånd om våre egne øyer, sier en talsperson på vegne av forsvarsminister Itsunori Onodera, skriver Kyodo News .

Marineinfanteristene, som teller 2100, har hovedbasen sin i havnebyen Sasebo på øya Kyushu.

I anledning iverksettingen av styrken ble det lørdag arrangert en 20 minutters demonstrasjonsøvelse, der 220 japanske soldater og noen amerikanske soldater gjenvant kontrollen over øya fra en tenkt fiende.

Men den nye styrken er omstridt. Kritikere mener at den nyervervede militære makten kan true naboland, skriver Reuters . Den japanske grunnloven, som ble nedfelt etter andre verdenskrig, forbyr forsvaret retten til å erklære krig og bruk av makt i internasjonale konflikter. Likevel deltar de i fredsbevarende operasjoner i utlandet, skriver Store norske leksikon .

Styrken er satt sammen etter inspirasjon fra den amerikanske forsvarsgrenen US Marine Corps. Imidlertid mener brigadesjefen at de fortsatt har litt å jobbe med før de er helt i mål.

– Vi kommer til å fortsette å trene og vi håper naturligvis å bli en styrke som kan utføre det mandatet vi har fått av folket, sier generalmajor Shinichi Aoki.

I 2018 er Kinas forsvarsbudsjett på 176,56 milliarder amerikanske dollar.

