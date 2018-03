VITNE: Peter Madsens tidligere kollega, fysiker Kasper Feld, forklarte seg i retten mandag. Foto: ANTHON UNGER

Madsens tidligere kollega: Ubåten var farlig

Publisert: 26.03.18 16:41 Oppdatert: 26.03.18 17:09

KØBENHAVNS BYRET (VG) Peter Madsens ubåtkollega reagerte sterkt da aktor fant frem en skrutrekker lik den Madsen ifølge tiltalen brukte til å skade Kim Wall.

– «Hold da opp». En så lang skrutrekker har jeg ikke sett i hele mitt liv, sa fysiker Kasper Feld, tidligere frivillig på Raketmadsens Rumlaboratorium, i retten mandag.

Skrutrekkeren som aktor Jakob Buch-Jepsen holdt opp, er 50 centimeter lang og skal være identisk med den Peter Madsen har erkjent at han hadde med seg på ubåten den dagen Kim Wall (30) døde.

VG er til stede i retten – se alle oppdateringene her!

Madsen har i retten forklart at han skulle bruke den til å bedømme avstander på havbunnen.

Vitnet bekreftet, på spørsmål fra aktor, at han heller aldri har sett en lignende skrutrekker på ubåten.

– Vet du om dere som hadde med ubåten å gjøre, brukte jordspyd til avstandsmarkering på havbunnen? spurte aktor.

– Ikke meg bekjent, svarte Feld, som forklarte at han har vært med på de fleste turene som er foretatt med «UC3 Nautilus», men at Madsen etter hvert begynte å seile på noen turer alene.

Sag, slange og stropper

Påtalemyndigheten mener Madsen planla drapet på Wall, og at han forberedte det ved å ta med seg en rekke redskaper som han senere skal ha brukt til å mishandle, drepe og partere henne.

Blant gjenstandene er en sag, rørdeler, en vannslange, en tilspisset skrutrekker og stropper som var spent fast på gulvet.

For aktor er det helt sentralt å få bevist at disse gjenstandene ikke hørte naturlig hjemme i ubåten.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere saken mens den pågår i retten, sier Buch-Jepsen til VG etter den femte av totalt tolv rettsdager.

Madsen har erkjent at han, etter Walls død, brukte skrutrekkeren til å stikke og snitte i kroppen, men han hevder at det var for at det ikke skulle samle seg gass slik at den kom til å flyte opp.

Kollega: Noe farlig med ubåten

I løpet av sommeren i fjor, sov Feld en hel uke i ubåten.

– Skjedde det noe farlig da du sov der? spurte Madsens forsvarer Betina Hald Engmark.

– Ja, det var noe farlig med ubåten, svarte vitnet, og fortalte at man i utgangspunktet kunne bruke ubåtens motorer som utluftingssystem.

– Men det betydde også at hvis man lukket luken, lagde motoren et undertrykk. Det var en ventil til å åpne og lukke, men systemet fungerte ikke. Derfor kunne man bare starte motoren når luken var åpen. Hadde man den lukket, oppsto det undertrykk, forklarte han.

«I almost killed you»

Videre fortalte fysikeren en historie han selv kun har fått gjenfortalt, der en kvinne holdt på å bli sittende fast i ubåten som følge av undertrykk. Kort tid senere tok nettopp denne kvinnen plass i vitneboksen og fortalte sin historie fra 2014.

De to hadde seilt fra Papirøen til Refshaleøen, der ubåten pleide å ligge fortøyd, da «mange mennesker på kai ønsket å komme om bord», forklarte kvinnen.

– Madsen skulle tenne motoren, så skulle han vise meg hvordan jeg kunne åpne tårnluken. Jeg prøvde å løfte luken, men så ble den sugd inn igjen. Jeg trodde det var fordi jeg ikke var sterk nok. Så sa han på engelsk «I almost killed you» eller «You almost died».

Ifølge vitnet forklarte Madsen senere at hun ville være død i løpet av 20 minutter om han ikke fikk opp luken i tide.

Københavns Byret har så langt mottatt forklaring fra 19 av de totalt 37 vitnene i saken.