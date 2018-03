Selvkjørende bil drepte kvinne: Nå droppes anklagene mot Uber etter avtale

Publisert: 29.03.18 11:50

UTENRIKS 2018-03-29T09:50:25Z

Elaine Herzberg (49) døde etter at en førerløs Uber kjørte på henne i Phoenix, Arizona. Nå har Uber inngått forlik med den avdødes familie.

Cristina Perez Hesano, advokaten til det amerikanske taxi- og teknologiselskapet, sier ifølge The Guardian at «saken har blitt løst» mellom Uber og familien til Herzberg, kun et par uken etter ulykken. Dette setter stopper for en mulig rettssak i kjølvannet av det første dødsfallet forårsaket av en førerløs bil.

Advokatfirmaet som representerer familien vil ikke avsløre noen detaljer omkring forliket.

Ulykken har satt utviklingen av automatiske kjøretøy på vent. Uber har stanset all testing av førerløse biler i Phoenix -området, Pittsburgh, San Francisco og Toronto. De selvkjørende bilene designes for å bli enda sikrere enn menneskelige sjåfører, og målet er å redusere antall årlige dødsulykker i trafikken.

Herzberg krysset veien med en sykkel et sted hvor det ikke var et oppmerket fotgjengerfelt. Bilen, en Volvo, kjørte i omkring 65 kilometer i timen da ulykken inntraff. Hun ble fraktet til sykehus, men døde av skadene.

Eksperter mener at den førerløse bilen burde avverget ulykken.

– Offeret kom ikke ut av ingenting. Hun går på en mørk vei, men det er en åpen vei, så laseren og radaren burde sett henne og kjent henne igjen som et menneske, sier Bryant Walker Smith, professor ved universitetet i South Carolina som foreleser om selvkjørende biler ifølge NTB.

