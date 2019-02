ETTERFORSKER MULIG DRAP: Etter at en gutt ble funnet død i Märsta i Sverige onsdag kveld. Foto: Jamshid Jamshidi/Aftonbladet

En pågrepet mistenkt for tenåringsdrap i Sverige

Ifølge Aftonbladet skal tenåringsgutten ha ligget død i flere dager før han ble funnet i går kveld.

Publisert: 14.02.19 10:49







Politiet har siden onsdag kveld etterforsket et mulig drap i Märsta utenfor Stockholm, etter at en tenåringsgutt ble funnet død i nærheten av en tursti.

Ifølge den svenske avisens opplysninger skal politiet ha pågrepet en person allerede samme kvelden. Svensk politi bekrefter dette.

– Jeg kan bekrefte at en person er pågrepet mistenkt for drap, sier Per Fahlström, talsperson for politiet, til Aftonbladet.

Avisen skriver at det de betegner som et drap ble oppdaget da en tenåringsgutt fortalte faren at han hadde noe han måtte fortelle til politiet. En kompis av gutten skal samme dag ha vist han den døde gutten.

Guttene skal ha sett både hår og sko i snøen.

Guttens far skal videre ha ringt politiet og meldt fra om det sønnen hadde sett. Det resulterte i at politiet rykket ut og sperret av området.

Avisen skriver videre at ifølge deres opplysninger skal det mulige drapet ha skjedd for noen dager siden, og omstendighetene rundt skal ha gjort at de mistenker et drap.