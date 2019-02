STORE DEMONSTRASJONER: Tusenvis demonstrere mot regjeringen i Haiti. Foto: Dieu Nalio Chery / TT NYHETSBYRÅN

Store demonstrasjoner mot makten i Haiti: – Har aldri opplevd det så ille som nå

Ingvill Konradsen Ceide har bodd på Haiti i 20 år. Hun forteller at demonstranter har blokkert nesten hele landet, og beskriver situasjonen som «ubehagelig».

– Alle strekninger er blokkert. Vi møtte rundt 20 vei-blokader på en halvtimes kjøretur, og inn til hovedstaden Port-au-Prince er det umulig å komme seg. Det er ganske intense tider på Haiti , forteller Konradsen Ceide til VG på telefon.

Hun beskriver situasjonen som spesielt ille i de største byene, der tusenvis er samlet til demonstrasjon.

– Det er klart det er ubehagelig. Nesten alle veiene er stengt, så man er jo ikke mobil, forteller hun.

Til daglig driver hun prosjektet «Prosjekt Haiti», som jobber for å forbedre forholdene til barn og deres familier på Haiti.

– Situasjonen er fryktelig urolig, og det er demonstrasjoner på niende dagen, forteller hun.

BLOKKERT: Det er lignende sperringer på de fleste hovedveier, forteller Ingvill Konradsen Ceide til VG. Foto: Ingvill Konradsen Ceide

Demonstrasjonene bunner i at haitierne er rasende over skyhøy inflasjon og regjeringens manglende evne til å ta tak i en korrupsjonssak i forbindelse med billige oljeforsyninger fra Venezuela. De krever at president Jovenal Moise skal gå av.

Presidenten gikk i går ut og lovet reformer, men talen ser ikke ut til å ha roet opptøyene. Han sa blant annet at han ikke vil gi etter for væpnede gjenger og narkosmuglere, og beskyldte folk for å sette fri fanger fra fengslene for å drepe ham.

– Folk kjøper ikke det han sier, og det resulterte kanskje i at det ble verre, sier Konradsen Ceide.

Skoler, forretninger og statlige kontorer er stengt, og demonstranter har satt opp sperringer på veier over hele landet. Resultatet er at mat, vann og gass er blitt mangelvare.

Ble kastet stein etter

Konradsen Ceide forteller at hun også har opplevd ubehagelige situasjoner som følge av demonstrasjonene.

– Vi opplevde en ekkel episode da vi kjørte sørover fra hovedstaden. Da ble vi stoppet av noen sinte, unge menn, som løp etter oss og kastet stein. Jeg har aldri opplevd det så ille som nå, forteller hun.

Da VG snakket med henne har hun akkurat fraktet frivillige fra Norge frem til flyplassen i nabobyen. Derfra skal de fly til hovedstaden Port-au-Prince og forhåpentligvis videre hjem til Norge.

I HOVEDSTADEN: Bevæpnet politi skyter mot demonstranter på Haiti. Foto: Dieu Nalio Chery / TT NYHETSBYRÅN

– Vi har holdt på i hele dag for å finne ut hvordan vi skulle få de hjem. Normalt ville vi ha kjørt til hovedstaden, men veiene er helt blokkert. Planen er at de skal fly til hovedstaden, for så å ta inn på hotell og dra videre til Norge i morgen.

Hun forteller at nordmennenes hjemreise var planlagt og at det ikke er som følge av situasjonen.

«PROSJEKT HAITI»: Ingvill Konradsen Ceide (nummer to nederst fra høyre) er daglig leder i «Prosjekt Haiti». De har ofte besøk av norske frivillige som bidrar med arbeidet for å bedre forholdet til barn og deres familier på øya. Her sammen med sin mann Edwin Ceide, syv optikere fra Norge og tolkene deres. Foto: Privat

– Vi har også to norske farmasøyter som skulle komme fra hovedstaden og ned til oss i sør, men de har måttet bli værende i gjestehuset vi har der, og har ikke kunnet gå ut hele uken.

– De er sultne og sinte

Petter Skauen har jobbet med nødhjelpsarbeid i Latin-Amerika i hele sitt voksne liv, og har vært på gjentatte oppdrag for Kirkens Nødhjelp på Haiti.

Han er ikke overrasket over at folk gjør opprør.

– Haitianerne er ikke bare fattige, de er også sultne og sinte, sier Skauen til VG.

Han sier folk er lei av korrupsjon og elendige levekår.

IKKE OVERRASKET: Petter Sauen sier han ikke er overrasket over at innbyggerne på Haiti nå gjør opprør. Foto: Dieu Nalio Chery / TT NYHETSBYRÅN

– På Haiti står offentlige administrasjonsbygg, veier og broer halvferdige. Folk vil vite hvor pengene fra det offentlige samfunnet er blitt av, men de får ingen svar fra presidenten. Det er også mangel på mat, og nå har de mistet tålmodigheten, sier han.

Ifølge Skauen er haitianerne frustrert over at eliten på øya bare blir rikere og rikere, samtidig som store deler av befolkningen lever i dyp fattigdom.

– Jeg har selv vært i byen der de norske optikerne befinner seg. Når folk blir sinte der, så blir de fryktelig sinte. Haiti er et fragmentert samfunn, men nå står folk sammen. Slik situasjonen er, kan alt skje, for nå har presidenten gått for langt, sier Skauen.