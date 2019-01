PRESIDENT: Nicolás Maduros Foto: Venezuelan Presidency/AFP

Maduro anklager Trump for å beordre ham drept

Venezuelas hardt pressede president, Nicolás Maduros kommer med de oppsiktsvekkende påstandende i et intervju med et russisk nyhetsbyrå.

Fakta * Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. * Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator. * I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering. * I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015. * Maduro ble gjenvalgt i mai 2018 i et valg opposisjonen boikottet og USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) kritiserte. * Rundt 2,3 millioner venezuelanere har flyktet fra landet siden 2015, ifølge FN-tall fra november. * Over 3 millioner venezuelanere bor nå utenfor landets grenser. Colombia har mottatt den største andelen, med over 1 million venezuelanske flyktninger og migranter. Flere hundre tusener har dratt til Ecuador og Peru. * Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) var inflasjonen i fjor på 1,37 million prosent. IMFs prognose for inneværende år er på 10 million prosent. (Kilde: AFP, IMF, UNCHR)

– Donald Trump har uten tvil gitt ordre om å drepe meg, og han har bedt regjeringen i Colombia og den colombianske mafiaen om å drepe meg, sier Maduro til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Uttalelsen kommer to dager etter at den amerikanske presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton ble sett med en gul notatblokk med ordene «5000 soldater til Colombia» skrevet på.

– Dersom noe skjer meg en dag vil Donald Trump og Colombias president Ivan Duque bære ansvaret, fortsetter Maduro.

Ifølge AFP har Venezuelas president, som nyter hærens lojalitet , også anklaget dessertører fra sitt lands militære om å planlegge et kupp fra Colombia.

– Jeg vant legitimt

I intervjuet med RIA Novosti sa Maduro også at han er villig til å gjennomføre et nyvalg på nasjonalforsamlingen, men avviser et nytt presidentvalg før kommende periode er over.

– Jeg vant 68 prosent av stemmene. Det var en legitim seier. Dersom imperalistene vil ha et nytt valg, så får de vente til 2025.

I mai i fjor ble Maduro gjenvalgt i et internasjonalt fordømt valg, som opposisjonsleder ble stengt ute fra. Han ble tatt i ed i januar i år.

Gjenvalget skjedde året etter at han etablerte en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover. Med det fratok han i praksis den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen sin makt.

Nasjonalforsamlingens leder, 35 år gamle Juan Guaidó, erklærte seg i forrige uke som midlertidig president, begrunnet med paragraf 233 i den venezuelanske grunnloven, som sier at lederen i nasjonalforsamlingen skal inntre som fungerende president dersom det ikke er noen rettmessig president i landet.

Maduro kaller Guaidós handling et kuppforsøk, og brøt de diplomatiske forbindelsene med USA, som er ett av mange land som støtter Guaidó. EU ga lørdag Maduro åtte dager på seg til å utlyse nyvalg. Hvis han ikke gjør det, vil også EU anerkjenne Guaidó som president.

Vil har flere EU-sanksjoner

Guaidó oppfordrer EU til å innføre flere sanksjoner mot Maduros regjering.

– Vi trenger flere sanksjoner fra EU, av den type sanksjoner USA har kommet med, sier Guaidó til den tyske avisen Bild.

– Vi lever i et diktatur som det må utøves press på. Stadig flere mennesker blir drept. Det er ingen tvil om at regimet er fullstendig korrupt. Maduro er en diktator, sier Guaidó i intervjuet.

– Bare i forrige uke ble 70 mennesker pågrepet i demonstrasjoner. Over 300 politiske fanger er i fengsel. Vi lever i grenselandet mellom å bli fengslet eller til og med drept, sier han.

