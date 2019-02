SKYLDIG: Joaquin «El Chapo» Guzán i Mexico i 2016. Han er kjent skyldig i flere lovbrudd, inkludert narkotikasmugling. Foto: Tomas Bravo / Reuters

«El Chapo» kjent skyldig: Kan få livstid

Narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmán (61) er kjent skyldig i alle ti punkter under rettsaken i New York. Han risikerer livstid i fengsel.

«El Chapo» sto tiltalt for narkosmugling, hvitvasking av penger, organisert kriminalitet, samt flere drap og kidnappinger. Guzmán har tidligere erklært seg ikke skyldig, men er nå kjent skyldig på alle punkter etter tre måneder lang rettssak. Han har selv ikke villet forklare seg under rettsaken.

– Dette er en livstidsdom uten mulighet for benådning. Det er ingen mulighet for å flykte, eller for å returnere, kommenterer statsadvokat Richard Donoghue til pressen utenfor rettslokalene tirsdag.

Det tok juryen, som er anonymisert, seks dager å komme frem til kjennelsen. Dommen vil etter planen falle 25 juni, ifølge The Guardian.

Ifølge AP holdt «El Chapo» seg helt rolig mens kjennelsen ble opplest. Etterpå kikket han i retning kona, som ga han en tommel opp, skriver nyhetsbyrået.

Guzmán er blant annet anklaget for å ha smuglet over 200 tonn narkotika til USA , og ble i 2012 omtalt som verdens mektigste narkosmugler av amerikanske myndigheter.

Mens aktoratet har brukt tre måneder på å legge frem bevis, brukte Guzmáns advokater kun en halv time på forsvaret.

– Selvfølgelig skal vi anke. Det er for tidlig å tenke på nå, men det er mange ting vi er uenig med retten i, sier forsvarsadvokat Jeff Lichtman til pressekorpset.

Ledet narkotikakartell

Joaquín Guzmán ledet i flere år narkotikakartellet Alianza de Sangre, også kjent som Sinaloa-kartellet, som antas å være verdens største.

Guzmán har tidligere klart å rømme fra fengsel to ganger, etter å ha blitt pågrepet i hjemlandet Mexico .

«El Chapo» ble først fengslet i 1993, men rømte i 2001 ved å gjemme seg i en tralle med skittentøykurv. Tre år senere ble han pågrepet igjen, men klarte å rømme for andre gang i 2015 gjennom en tunnel som førte til en bygning under konstruksjon. Januar 2016 ble han imidlertid pågrepet igjen.

Guzmán ble flyttet til USA av meksikanske myndigheter og har blitt holdt i isolasjon i en fengsel i New York, hvor han sitter i en celle som vil gi ham lys – men ingen utsikt til omverdenen, skriver Washington Post.

Risikerte å bli skutt

Den kjente narkobaronen var sønn av fattige foreldre og eldst i søskenflokken på syv. Guzmán var kriminell allerede som 15-åring, hvor han etablerte en hasjfarm som forsørget hele familien i Sinaloa i Mexico.

På grunn av sin høyde fikk Guzmán kallenavnet «El Chapo», som betyr «småen» på norsk.

Senere på 1970-tallet begynte «El Chapo» å jobbe for narkokongen Miguel Ángel Félix Gallardo, som på den tiden var en av lederne i narkotikakartellet, som regjerte i det vestlige Mexico.

I begynnelsen av «karrieren» jobbet 61-åringen som narkokurer i områder rundt grensen mellom USA og Mexico med fly. Narkobaronen presset oppdragsgiverne til å øke mengden narkotika som ble smuglet over grensen. Hvis narkosendingene ikke kom i tide, kunne smuglerne risikere å bli skutt i hodet.

Guzmán benyttet seg av flere kreative smuglermetoder. Én av narkotikakartellets smuglermetoder, var å transportere stoffene i brannslukningsapparater eller hermetikkbokser.

Narkobaronen ble i 2011 kåret til den tiende rikeste mannen i Mexico, hvor det ble anslått at han hadde en formue på åtte milliarder kroner, ifølge Forbes.

Her blir «El Chapo» utlevert til USA: