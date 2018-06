DØDSTALLENE ØKER: Brannmenn søker onsdag gjennom et område i El Rodeo i Guatemala, området der flest mennesker har blitt funnet døde etter vulkanutbruddet søndag. Regn og gjørme gjør det vanskelige søket enda vanskeligere, forteller de til AP. Foto: AP

Nesten 100 døde etter vulkanutbrudd i Guatemala

Publisert: 07.06.18 02:01

Totalt 99 personer er funnet døde etter vulkanutbruddet i Guatemala. Nesten 200 er savnet, men gjørme og fare for nye utbrudd gjør redningsarbeidet vanskelig.

Samtidig får 44 personer behandling på sykehus. Mange av dem beskrives som kritisk skadd.

Guatemalas seismologiske institutt advarer fremdeles mot nye strømmer av vulkansk materiale på vestsiden av Fuego-vulkanen. Onsdag kveld måtte landets katastrofemyndigheter nok en gang avbryte søket etter overlevende som følge av regn, gjørme og fare for nye utbrudd.

Brannmenn som AP har snakket med, forteller at sjansen for å finne overlevende er nærmest ikke-eksisterende, mer enn tre døgn etter at utbruddet begynte.

Utbruddet fra Fuego-vulkanen, en av Mellom-Amerikas mest aktive vulkaner, begynte søndag morgen og varte i rundt 16 timer. Senere har det oppstått flere nye sprekkdannelser.

Myndighetene opplyser at bare 28 av de omkomne er identifisert. Voldsomme brannskader gjør arbeidet vanskelig selv ved bruk av DNA-tester. Mange av de omkomne er barn, bekrefter myndighetene.