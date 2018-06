AIR FORCE ONE: President Donald Trump ankom søndag flybasen Paya Lebar i Singapore i forkant av toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Foto: KIM KYUNG-HOON / REUTERS

Trump og Kim på plass i Singapore

Publisert: 10.06.18 17:26

UTENRIKS 2018-06-10T15:26:03Z

SINGAPORE (VG) Kim Jong-un var først ute. Den nordkoreanske lederen landet flere timer før sin samtalepartner, USAs president Donald Trump. Nå er begge på plass i Singapore og tirsdag møtes de ansikt til ansikt.

Det startet i kjent Trump-stil. Før den amerikanske presidenten dro for å slutte fred med den nordkoreanske fienden, skjelte Donald Trump ut Canadas statsminister .

Spenningen øker foran toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder, Kim Jong-un . Og det stilles spørsmål om hva slags humør Trump vil være i når han tirsdag møter Kim Jong-un på det historiske toppmøtet på øya Sentosa utenfor Singapore .

Det har vakt oppsikt at den amerikanske presidenten karakteriserte Canadas statsminister som «uærlig og svak».

Tirsdag må president Donald Trump bevare fatningen dersom møtet med Kim skal bli den suksessen man håper på, og om forventningene til denne historiske begivenheten skal innfris.

Søndag kveld, lokal tid, landet Air Force One, den blåhvite Boeing 747-maskinen med den amerikanske presidenten på Paya Lebar flybasen i Singapore.

Lånt fly av Kina?

Den lille asiatiske bystaten, som i dag er bygd ut til en å bli en supermoderne metropol. For 200 år siden, grunnla britene den som en handelsstasjon i det britiske imperiet. Nå bor det 5,5 millioner mennesker i Singapore som synes å trives med å være i verdens sentrum noen dager. Bystaten har en av de laveste skatteratene i verden og har kunne tiltrekke seg store investeringsprosjekt.

Litt uventet var det Kim Jong-un som var den første som landet i Singapore. Også han var om bord i en Jumbojet, samme type fly som det Air Force One er. Kjennere av ulike flytyper har lenge opplyst at Nord-Korea ikke styrer over noen imponerende flåte av passasjerfly, og at Kim Jong-uns private fly, er en sovjetisk bygd Ilyshin-62 fra 1982.

Nå hevdes det at Kim har fått låne et mer representativt fly av kineserne i anledning av det historiske møtet med den amerikanske presidenten. I hvert fall steg han ut av en Jumbojet fra Air China.

På sin første reise utenfor Koreahalvøya siden han ble enehersker over 25 millioner mennesker, var det en smilende og rund nordkoreansk leder som ble ønsket velkommen av Singapores utenriksminister Vivian Balakhrisnan da Kim kom ned flytrappen.

Møtt med jubel

Da kortesjen med den nordkoreanske diktatoren og hans følge kom kjørende fra flyplassen og gjennom Singapores gater, ble han møtt med heiarop og jubel. En bemerkelsesverdig forestilling med tanke på at Kim Jong-un bare for seks måneder siden var avskydd og en paria-figur utenfor Nord-Korea.

Med begge celebritetene på plass i Singapore, tyder det så langt på at det meste går etter planen. I hvert fall når det gjelder logistikken.

Heten og fuktigheten ligger som et klamt og ubehagelig teppe over bystaten, Singapore. Søndag var temperaturen opp imot 35 grader og det er meldt det samme været de nærmeste dagene.

Alle muligheter åpne

I de luftavkjølte omgivelsene toppmøtet finner sted i, slipper ikke varmen og fuktigheten inn, men det kan likevel komme til å gå varmt for seg rundt forhandlingsbordene under de ulike møtene.

– Vi hadde tøffe og harde ordvekslinger da jeg møtte Kim Jong-un, har den amerikanske utenriksministeren, Mike Pompeo sagt ved flere anledninger.

Det hersker både forvirring og ulike oppfatninger om hva som kommer til å bli utfallet av toppmøtet mellom den amerikanske presidenten og den nordkoreanske lederen under det historiske møtet på den luksuriøse fasilitetene på øya, Sentosa, like utenfor Singapore. En øy som forbindes med fred, fordragelighet og ro.

Donald Trumps rasende twitter-utbrudd mot den kanadiske statsministeren Justin Trudeau, la i hvert fall ingen demper på uroen og usikkerheten rundt forløpet til toppmøtet. Det er blitt lagt merke til at Trump trakk USA ut av det slutterklæringensom de andre G7 landene ga sin støtte til.

– Hva vil Kim Jong-un si om dette? Og hvorfor skulle Kim skriver under på en avtale med president Trump, når han ikke kan være sikker på at Trump ikke går tilbake på avtalen allerede på flyet hjem fra Singapore, sier professor John Kirton ved Universitetet i Toronto til BBC.

Selvsikker Trump

Selv mente den amerikanske presidenten at han har oppskriften på et vellykket toppmøte på tirsdag.

– Det handler om den holdningen man har. Og hvor villig man er for å få ting gjort, sa president Trump da han forlot Washington D.C. med kurs for Singapore, etter først å ha lagt turen om G-7 møtet i Canada. Et møte som etterlot de seks andre politiske lederne i G-7 gruppen, både overrasket og skuffet.

Noe både Trudeau og den tyske forbundskansleren, Angela Merkel ga klart uttrykk for.

Før han forlot Canada virket den amerikanske presidenten selvsikker i møte med pressen. På spørsmål om hvor lang tid han tror det tar for ham å finne ut om Kim Jong-un er seriøs og til å stole på, svarte Trump.

– Du vet de sier at hvis du liker noen, så vet du det i løpet av de første fem sekundene. Jeg tror at jeg temmelig raskt vil vite om noe godt vil skje. Jeg tror også jeg vil vite hvorvidt det kommer til å skje noe positivt temmelig raskt. Gjør det ikke det, vil jeg ikke kaste bort tiden, svarte den amerikanske presidenten.

Et svar som ble sitert og vist på flere tv-stasjoner før Trump satte seg på flyet til Singapore. Senere la presidenten til: – Denne unike muligheten skal ikke være bortkastet.

Det som opptar politiske analytikere og kommentatorer i Sør-Korea og i Singapore mest, er hvorvidt det kommer til å bli underskrevet en endelig fredsavtale mellom Nord- og Sør-Korea, etter at Koreakrigen ble avsluttet med en våpenhvileavtale sommeren i 1953.

65 prosent av sørkoreanerne som deltok i en spørreundersøkelse, sa at de stolte på Kim Jong-uns løfter om å redusere og avskaffe atomvåpen arsenalet Nord-Korea har skaffet seg. Og de tror også at Nord-Koreas leder ønsker en varig fred på Koreahalvøya.

En Gallup meningsmåling, gjengitt i den sørkoreanske avisen, The Korea Herald, viser at 31 prosent av sørkoreanerne i dag er mer vennligstilt til Kim Jong-un. Prosenten er gått opp fra ti prosent i mars.

Professor Kim Jae-chun ved Sogang University i Seoul, ser for seg at det blir en lang prosess før det ender med en formell fredsavtale mellom de to koreanske statene.

– En erklæring om en slutt på Koreakrigen vil kun være en politisk erklæring. Juridisk er det mer komplisert. Alle partene som underskrev våpenhvileavtalen må signere og dessuten må den amerikanske kongressen gi sin tilslutning. Det vil bli en symbolsk handling hvor USA legger godviljen til, og lover ikke å angripe Nord-Korea, sier professor Kim Jae-chun til Singapore-avisen, Sunday Times.

Singapores statsminister Lee Hsien Loong sier til Strait Times at regningen for toppmøtet mellom Nord-Korea og USA kommer på 20 millioner Singapore-dollar, rundt 130 millioner kroner.

Statsministeren møtte i søndag den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i en forberedende samtale til tirsdagens toppmøte. Lee Hsien Loong er ventet å ha et tilsvarende møte med president Donald Trump mandag.

Møtet mellom Singapores statsminister og Nord-Koreas leder varte en halvtimes tid før bilene med Kim Jong-un og hans følge kjørte tilbake til hotellet