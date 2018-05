KLART JA: Valgresultatene viser at to av tre irer ønsker å fjerne grunnlovstillegget slik at abort kan bli tillatt. Bildet er tatt i Dublin under avstemningen i dag. Foto: Peter Morrison /AP

Ja til abort i Irland, men store forskjeller blant valgkretsene

Publisert: 26.05.18 20:16 Oppdatert: 26.05.18 20:40

To av tre irer stemte i dag for abort. Men resultatene viser store forskjeller blant befolkningen i de ulike valgkretsene.

Av de 2.153.613 som stemte i valget i dag, stemte 1.429.981 for å fjerne grunnlovstillegget som gir et ufødt barn like stor rett til liv som moren, og 723.632 i mot. To tredjedeler av befolkningen endte altså opp med å stemme for å fjerne tillegget slik at abort kan bli tillatt i landet.

Av de 40 valgkretsene var det bare Donegal, som ligger helt nord i Irland , som nedstemte forslaget, ifølge oversikten til Irish Times .

Dublin Bay South og Dun Laoghaire var valgkretsene med de ivrigste abortforkjemperne med henholdsvis 78.49 og 77.06 prosent av innbyggerne som stemte for forslaget.

Cavan-Monaghan med 44.54 prosent og Mayo med 42.93 prosent var på sin side valgkretsene med flest innbyggere som stemte nei.

I valgkretsen Roscommon East Galway, som ligger nord i Irland, var det 42.79 prosent som stemte imot forslaget. Valgkretsen var den eneste som stemte imot en endring i ekteskapslovgivning som for tre år siden ga likekjønnede par muligheten til å inngå ekteskap, ifølge Irish Times.

Resultatene viser videre at valgkretsene nord-vest siden av landet hadde en større tendens til å stemme mot forslaget, mens valgkretsene på østsiden var mer abortvennlige.

En stille revolusjon

Den irske statsministeren, Leo Varadkar, kaller resultatene «en stille revolusjon».

– Vi har sett en kulminering av en stille revolusjon i Irland de siste 20 årene. Folket har talt. De har behov for moderne lovgivning i et moderne land, sier han til Irish Times .

Varadkar var selv nei-mann i starten, før han skiftet side og stilte seg i spissen for ja-kampanjen.

– Takk til alle som stemte i dag. Demokratiet i aksjon. Det ser ut som vi blir historiske i morgen, skrev Varadkar etter at valgdagsmålingene ble offentliggjort.

Statsministeren planlegger at den nye loven vil tre i kraft ved årsskifte.

Full jubel

Ja-siden jubler, og lørdag ettermiddag strømmet tusenvis til sentrum av Dublin for å feire seieren, skriver NTB.

– Jeg er så stolt av å være irsk i dag, og jeg gråter av lettelse og lykke, sier 17 år gamle Aoibhinn til Irish Times.

Nei-siden kaller på sin side resultatet for en «tragedie av historiske dimensjoner». Allerede lørdag formiddag erkjente de nederlaget.

– Det er ingen mulighet for at lovendringen ikke går igjennom, sier John McGuirk, talsperson for en av Irlands største grupper mot abort, Save The 8th. Navnet på gruppen refererer til grunnlovstillegget.

Motstandere av abort i Irland lover å fortsette kampen for ufødte barns rettigheter.

– Denne kampanjen slutter ikke med folkeavstemningen, men når myndighetene på riktig vis gir støtte til mødre og barn, heter det fra Pro Life-kampanjen, en av det største gruppene som var imot å fjerne grunnlovstillegget som i praksis innebar et forbud mot abort i Irland