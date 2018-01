OPPHEVER FORBUD: Sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen i Homeland Security. Foto: Jose Luis Magana/ AP/ NTB scanpix

USA åpner for flyktninger fra såkalte høyrisikoland

Publisert: 29.01.18 22:24

USA opphever innreiseforbudet for flyktninger fra elleve såkalte høyrisikoland.

Innreiseforbudet ble innført i oktober i fjor. Forbudet har omfattet flyktninger fra ti nasjoner hvor flertallet av befolkningen er muslimer, samt flyktninger fra Nord-Korea. Amerikanske myndigheter påpeker derimot at flyktninger fra disse landene i framtiden vil måtte gjennomgå en grundigere risikoanalyse enn flyktninger fra andre land.

– Det er kritisk for oss at vi vet hvem det er som får slippe inn i USA , uttalte statsråd Kirstjen Nielsen i departementet for innenlands sikkerhet mandag og poengterte:

– De ytterligere risikotiltakene vil gjøre det vanskeligere for mennesker som vil lure seg til opphold å utnytte våre flyktningprogram.

Hvilke nasjoner som har vært inkludert i innreiseforbudet har ikke blitt identifisert av amerikanske myndigheter, men flyktningorganisasjoner har opplyst at forbudet gjaldt Egypt, Iran, Irak, Libya, Mali, Nord-Korea, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Syria og Jemen.

Den årlige flyktningkvoten i USA har under president Trump blitt mer enn halvert. Den ligger nå på et maksimum på 45.000 flyktninger for regnskapsåret 2018, som slutter 31. september.