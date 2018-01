MELDES DREPT: Den tidligere tyske rapperen Denis Cupert, her i 2005, skal være drept i Syria, ifølge et amerikansk nettsted. Foto: Di Matti / DPA

SITE: Kjent tysk IS-kriger drept i luftangrep i Syria

NTB

Publisert: 19.01.18 10:35

UTENRIKS 2018-01-19T09:35:00Z

En tysk rapper som ble IS-kriger og angivelig giftet seg med en FBI-tolk som var satt til å spionere på ham, er drept i et luftangrep i Syria, melder SITE.

Denis Cuspert, kjent under artistnavnet Deso Dogg på Berlins hiphopscene på 2000-tallet, ble en av IS' mest kjente vestlige krigere. Han opptrådte i en rekke propagandavideoer på vegne av den ytterliggående islamistgruppa.

USA hevdet første gang å ha drept ham i et luftangrep i Syria i 2015, men året etter medgikk Pentagon at han fortsatt var i live.

Onsdag ble 42 år gamle Cuspert drept i et luftangrep mot småbyen Gharanij i den syriske provinsen Deir al-Zor, melder SITE, et amerikansk nettsted som overvåker IS og andre ytterliggående islamistgrupper.

SITE har opplysningen fra det IS-vennlige Wafa' Media Foundation, som også har publisert åtte bilder på meldingsappen Telegram av det som skal være Cusperts blodige lik.

Cuspert, som ble født i Berlin, ble regnet som sjefsrekrutterer av tyske IS-krigere. Han har også oppmuntret muslimer i Vesten til å utføre IS-inspirerte angrep, ifølge amerikanske myndigheter.

I 2014 giftet jihadisten seg med Daniela Greene, en FBI -oversetter som skal ha stukket av til Syria etter å ha blitt tiltrukket av Cuspert mens hun overvåket ham, ifølge amerikanske rettsdokumenter.

Greene vendte tilbake til USA under to måneder senere, erkjente seg skyldig i å ha «gitt feilaktige uttalelser om internasjonal terrorisme» og sonet en to år lang fengselsstraff.